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Райффайзенбанк вдвое повысил минимальную сумму валютного перевода

Минимальная сумма перевода вырастет с 5 тыс. долларов до 10 тыс. долларов. Банк принял такое решение на фоне отключения Тинькофф Банка от системы SWIFT.

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С 6 марта 2023 года минимальная сумма исходящего онлайн-перевода в иностранной валюте будет составлять 10 тыс. долларов или эквивалент в другой валюте по курсу ЦБ РФ на дату оформления перевода. Пока что эта сумма составляет 5 тыс. долларов или эквивалент в другой валюте. Об этом сообщается на сайте Райффайзенбанка.

При оформлении перевода в отделении банка минимальная сумма зависит от валюты счета. Минимально можно перевести 10 тыс. долларов, фонтов стерлингов или швейцарских франков, 70 тыс. юаней или 1 млн японских иен.

Комиссия за перевод не изменится: при транзакции в онлайн-банкинге – 2%, в офисе банка – 3%. Минимальная комиссия 100 долларов или евро, а максимальная 300 долларов или евро.

25 февраля 2023 года банк Тинькофф из-за западных санкций отключили от системы SWIFT, которая используется при валютных транзакциях. На этом фоне Райффайзенбанк решил вдвое повысить минимальную планку переводов.

Сейчас Райффайзенбанк один из последних, кто продолжает проводить трансграничные переводы и платежи.

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