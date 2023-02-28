Налоговые проверки

Бизнес почему-то не пользуется рассрочкой по уплате доначисленных налогов

Если в ходе выездной проверки компании доначислили много и уплатить единоразово эту сумму не получится, можно попросить о рассрочке. Но на практике почти никто не просит, но и добровольно платить не спешат.

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Такой парадокс обнаружили аудиторы Счетной палаты в ходе анализа проведения налоговиками ВНП в 2019 – 2021 годах.

За эти годы в ФНС поступило только 97 заявлений о рассрочке.

Хотя потенциальная возможность обратиться за рассрочкой была у 2,5 тыс. компаний на сумму более 90 млрд рублей.

При этом только треть доначисленных налогов поступает в бюджет в добровольном порядке. Остальные суммы налоговикам приходится взыскивать.

Норма о рассрочке налогов по ВНП заложена в пп. 7 п. 2 ст. 64 НК РФ.

Счетная палата рекомендует Минфину провести правоприменительный анализ этой нормы, которая есть, но которой фактически никто не пользуется.

Нужно определить причин низкой востребованности рассрочек.

При необходимости следует подготовить изменения в НК РФ, говорится в отчете СП.

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Бизнес почему-то не пользуется рассрочкой по уплате доначисленных налогов

Если в ходе выездной проверки компании доначислили много и уплатить единоразово эту сумму не получится, можно попросить о рассрочке. Но на практике почти никто не просит, но и добровольно платить не спешат.

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