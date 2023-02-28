Налоговые проверки

Налоговикам разрешат изымать документы у бизнеса в ходе выездной проверки

Если в ходе проверки налоговики подозревают, что компания может уничтожить оригиналы документов, скрыть их или заменить, то они могут изъять подлинники. Но для допмероприятий налогового контроля такой нормы не прописано. Это исправят.

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Какие допмероприятия контроля могут делать налоговики прописано в п.6 ст. 101 НК. Это:

  • экспертиза;
  • истребование документов;
  • допрос свидетеля.

Изъятия документов в этом перечне нет.

Но на практике налоговики их изымают. Бизнес оспаривает в суде такие действия. Суды в основном встают на сторону налоговиков.

Чтобы было меньше споров, надо внести поправки в п.6 ст. 101 НК РФ.

Об этом говорится в отчете Счетной палаты по итогам анализа проведения налоговиками ВНП в 2019 – 2021 годах.

Подготовить поправки Минфину рекомендовано до 1 июля 2023 года.

Таким образом, у ФНС появится законное право изымать документы в ходе допмероприятий при выездной проверке.

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Налоговые проверки

Налоговикам разрешат изымать документы у бизнеса в ходе выездной проверки

Если в ходе проверки налоговики подозревают, что компания может уничтожить оригиналы документов, скрыть их или заменить, то они могут изъять подлинники. Но для допмероприятий налогового контроля такой нормы не прописано. Это исправят.

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