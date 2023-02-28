IT-компании

Apple выплатила антимонопольный штраф в размере 906 млн рублей

Компанию оштрафовали за отказ в продвижении отечественных продуктов для гаджетов на iOS. В 2023 году ФАС выписала Apple еще один штраф на 1,2 млрд рублей, он пока что не оплачен.

Версия для печати

Компания Apple оплатила штраф в размере 906 млн рублей, который назначила Федеральная антимонопольная служба в 2020 году. Об этом сообщается в телеграм-канале ФАС.

В 2020 году «Лаборатория Касперского» подала заявление в ФАС на компанию Apple, которая запретила отечественным разработчикам продвигать свои продукты, созданные для операционной системы iOS.

Антимонопольная служба признала нарушения и назначила штраф в размере 906 млн рублей. Apple попыталась обжаловать решение, но суды трех инстанций поддержали ФАС.

В октябре 2021 года ФАС возбудила еще одно дело в отношении Apple, которая запрещала информировать пользователей отечественных приложений об альтернативных способах оплаты покупок в AppStore. В январе 2023 года ФАС выписала компании штраф на 1,2 млрд рублей.

44-ФЗ

Какие требования предъявляют к участникам закупки на оказание услуг по техобслуживанию и ремонту

Провоприменительная практика по отношению к включению дополнительных требований при закупке услуг по техническому обслуживанию кондиционеров неоднородна. Она включает два подхода, противоположных друг другу: один говорит включать дополнительные требования к такой закупке, другой говорит, что нет. Пробуем разобраться.

Какие требования предъявляют к участникам закупки на оказание услуг по техобслуживанию и ремонту
Книга покупок

Какие документы регистрируют в книге покупок

На основании записей в книге покупок в бухгалтерском учете отражаются проводки по принятию НДС к вычету. А информация из нее прямо включается в декларацию. Бухгалтер заполняет книгу покупок по мере возникновения права на НДС-вычеты.

Какие документы регистрируют в книге покупок

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

НДС

Что делать, если появился разрыв по НДС

Разрыв по НДС – неприятная ситуация, которая может произойти с налогоплательщиком. Обнаружение разрыва всегда сопровождается общением с налоговой, зачастую итогом становится доначисление налога.

Что делать, если появился разрыв по НДС
Бюджетирование

Хитрости «1С»: все ключевые показатели в бюджетировании на одном экране

Сколько бы мы ни говорили о повальной цифровизации, Индустрии 4.0 и роботах, которые грозятся лишить нас работы, факт остается фактом: большинство российских компаний по-прежнему осуществляют корпоративный учет и бюджетирование в старых-добрых таблицах Excel.

Хитрости «1С»: все ключевые показатели в бюджетировании на одном экране

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Налоговые проверки

Налоговикам разрешат изымать документы у бизнеса в ходе выездной проверки

Если в ходе проверки налоговики подозревают, что компания может уничтожить оригиналы документов, скрыть их или заменить, то они могут изъять подлинники. Но для допмероприятий налогового контроля такой нормы не прописано. Это исправят.

Управленческий учет

Управленческий баланс

Управленческий баланс используют для грамотного управления бизнесом и отслеживания финансового состояния компании. Он необходим для контроля вложенных средств и анализа структуры пассивов. В статье рассказываем, почему он важен.

Управленческий баланс

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Банки

Центробанк планирует регулировать обмен информацией между банками и мобильными операторами

Банки будут быстрее получать сведения о номерах мошенников и блокировать их. Операторы боятся потерять доходы за предоставление информации о клиентах и могут повысить абонентские тарифы.

Читать еще