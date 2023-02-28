Apple выплатила антимонопольный штраф в размере 906 млн рублей

Компания Apple оплатила штраф в размере 906 млн рублей, который назначила Федеральная антимонопольная служба в 2020 году. Об этом сообщается в телеграм-канале ФАС.

В 2020 году «Лаборатория Касперского» подала заявление в ФАС на компанию Apple, которая запретила отечественным разработчикам продвигать свои продукты, созданные для операционной системы iOS.

Антимонопольная служба признала нарушения и назначила штраф в размере 906 млн рублей. Apple попыталась обжаловать решение, но суды трех инстанций поддержали ФАС.

В октябре 2021 года ФАС возбудила еще одно дело в отношении Apple, которая запрещала информировать пользователей отечественных приложений об альтернативных способах оплаты покупок в AppStore. В январе 2023 года ФАС выписала компании штраф на 1,2 млрд рублей.