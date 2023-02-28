Продажа маркированных товаров: расскажем, как бухгалтерам вести обязательный электронный документооборот

Записывайтесь на бесплатный вебинар от экспертов Платформы ОФД.
Обсудим:
Законодательство и планы государства по развитию электронного документооборота, маркировки товаров в РФ.
Автоматизацию процессов и развитие бизнеса. Преимущества и роль ЭДО
Обязательства применения ЭДО между хозяйствующими субъектами.
Особенности ЭДО в работе с маркированными товарами.
Подключение розничного бизнеса к ЭДО и системе маркировки «Честный ЗНАК».
Обеспечение корректности передачи данных и документов маркировки в ЦРПТ.
Вебинар проведут Андрей Ананьев, руководитель направления ЭДО и Маркировка и Оксана Спиркина, эксперт-методолог по вопросам ККТ и 54-ФЗ.
Вебинар пройдет 22 марта. Запишитесь сегодня, а к нужной дате мы предупредим о ваших планах и пришлем ссылку к началу трансляции.