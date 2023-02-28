Инвестиции

«Цифра брокер» установит минимальный порог на вывод долларов

Клиенты смогут перевести с брокерского счета на счета сторонних банков не меньше 15 тысяч долларов. Без ограничений можно выводить средства на счета в Цифра банке и в Райффайзенбанке.

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С 1 марта 2023 года «Цифра брокер» ограничит минимальную сумму вывода долларов в сторонние банки. Клиенты смогут вывести не меньше 15 тыс. долларов. Поручения на меньшую сумму отклонят автоматически. Об этом пишет «РБК».

Решение «Цифры» связано с тем, что специальные брокерские счета компании обслуживает Райффайзенбанк, который вдвое повысил минимальную сумму валютного перевода.

Инвесторы смогут без ограничений выводить доллары с брокерского счета только на счета в Цифра банке и в Райффайзенбанке. Нет изменений и по выводу средств в других валютах.

Ранее мы писали, что с 6 марта 2023 года минимальная сумма валютного перевода в Райффайзенбанке составит 10 тыс. долларов. Пока что переводить можно средства от 5 тыс. долларов.

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