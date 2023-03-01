3-НДФЛ

Какой КБК и ОКТМО указывать в декларации 3-НДФЛ

В форме 3-НДФЛ в обязательном порядке должны быть титульный лист и разделы 1, 2. Причем раздел 1 заполняют в разрезе разных ОКТМО и КБК. Остальные листы заполняют по мере необходимости.

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Разъяснение дает УФНС по г. Москве в письме от 08.02.2023 № 20-21/013585@.

То есть может быть заполнено несколько разделов 1 с различными кодами ОКТМО или КБК.

Например, если человек работал на двух работах и там разные ОКТМО, то при возврате налога, уплаченного этими работодателями, будет два листа с разделом 1 с разными ОКТМО.

Если по результатам расчетов есть суммы излишне уплаченного налога (имеется сумма налога, подлежащая возврату из бюджета), при заполнении раздела 1 указывают:

  • в строке 020 – КБК, по которому производится возврат налога, –182 1 01 02010 01 1000 110;
  • в строке 030 – код по ОКТМО согласно справке о доходах и сумме налога;
  • в строке 040 – 0;
  • в строке 050 – итоговая сумма налога, подлежащая возврату.

1

Если речь о сумме, подлежащей уплате в бюджет:

  • в строке 020 – КБК, по которому зачисляется сумма налога (182 1 01 02030 01 1000 110);
  • в строке 030 – код по ОКТМО муниципального образования по месту жительства (месту учета);
  • в строке 040 – итоговая сумма налога к уплате в бюджет;
  • в строке 050 – указать 0.

2

В своем письме московские налоговики также упоминают строку 010 раздела 1. Но такой строки в 3-НДФЛ давно нет. Она была в декларации за 2020 год. С 2021 года эту строку убрали.

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