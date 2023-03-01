Какой КБК и ОКТМО указывать в декларации 3-НДФЛ

Разъяснение дает УФНС по г. Москве в письме от 08.02.2023 № 20-21/013585@.

То есть может быть заполнено несколько разделов 1 с различными кодами ОКТМО или КБК.

Например, если человек работал на двух работах и там разные ОКТМО, то при возврате налога, уплаченного этими работодателями, будет два листа с разделом 1 с разными ОКТМО.

Если по результатам расчетов есть суммы излишне уплаченного налога (имеется сумма налога, подлежащая возврату из бюджета), при заполнении раздела 1 указывают:

в строке 020 – КБК, по которому производится возврат налога, –182 1 01 02010 01 1000 110;

в строке 030 – код по ОКТМО согласно справке о доходах и сумме налога;

в строке 040 – 0;

в строке 050 – итоговая сумма налога, подлежащая возврату.

Если речь о сумме, подлежащей уплате в бюджет:

в строке 020 – КБК, по которому зачисляется сумма налога (182 1 01 02030 01 1000 110);

в строке 030 – код по ОКТМО муниципального образования по месту жительства (месту учета);

в строке 040 – итоговая сумма налога к уплате в бюджет;

в строке 050 – указать 0.

В своем письме московские налоговики также упоминают строку 010 раздела 1. Но такой строки в 3-НДФЛ давно нет. Она была в декларации за 2020 год. С 2021 года эту строку убрали.