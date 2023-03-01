Первичные документы

Не обязательно использовать унифицированную первичку

При расчете базы по налогу на прибыль учитывают затраты, подтвержденные документами, оформленными в соответствии с законодательством РФ.

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В законе о бухучете № 402-ФЗ есть перечень обязательных реквизитов первичного документа, но нет конкретных видов документов, которые должны применяться в качестве первички.

Перечень обязательных реквизитов первичного документа смотрите здесь.

Минфин в письме от 17.01.2023 № 03-03-06/3/2520 напомнил, что с 1 января 2013 года формы первичных учетных документов из альбомов унифицированных форм не являются обязательными к применению.

Вместе с тем обязательными к применению продолжают оставаться формы документов, используемых в качестве первичных, установленные уполномоченными органами в соответствии и на основании других федеральных законов.

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