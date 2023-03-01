Налоговики обещают пораньше прислать компаниям сообщения об имущественных налогах

Но при этом бизнес должен самостоятельно считать авансовые платежи, налог, платить их и только потом ИФНС присылает сообщение об исчисленном налоге.

Иногда суммы, рассчитанные компанией и налоговиками, не сходятся, приходится выяснять, добиваться перерасчета или доплачивать.

Рассылка сообщений с начисленной суммой начнется во 2 квартале 2023 года, сообщали ранее налоговики.

Но сейчас ФНС работает над решением задачи о более раннем оповещении компаний о подлежащих уплате суммах.

Об этом заявил Даниил Егоров в ходе заседания общественного совета при ФНС.

Кстати, по имущественным налогам организаций нужно сдавать уведомление по ЕНП, хотя эти налоги ФНС считает сама. Этот факт вызывает недоумение у многих бухгалтеров.