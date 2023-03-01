ВТБ поднял ставки по вкладам в юанях до 3,01% годовых

ВТБ увеличил ставки по вкладам в юанях, сообщается на сайте банка.

«Максимальная доходность по депозиту в китайской валюте для премиальных клиентов составит 3,01% годовых при размещении на 1,5-2 года», – сказано в сообщении.

В начале февраля 2023 года ВТБ уже поднимал максимальную ставку по депозитам в юанях до 2,5%. Теперь можно получить доход до 3,01% годовых.

Вклад в юанях можно открыть на срок от трех месяцев до двух лет. Если оформить депозит в «ВТБ онлайн», то минимальная сумма вклада составит 100 юаней, а если в отделении банка – 500 юаней.