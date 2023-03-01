Налог на прибыль

Инвестиционный налоговый вычет реформируют

Инвестиционный налоговый вычет (ИНВ) позволяет снизить размера налога на прибыль в региональный бюджет. Но из-за этого регионы теряют деньги. Им дадут дотации.

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Тем субъектам РФ, где действует ИНВ, компенсируют выпадающие доходы.

Об этом шла речь на заседании комиссий Госсовета по направлениям «Инвестиции» и «Экономика и финансы».

В прошлом году такие дотации получили 19 регионов.

«В 2022 году объем ИНВ составил в регионах 27 млрд рублей при общем объеме инвестиций в стране около 30 трлн рублей. Это говорит о том, что на механизм нет значимого спроса. Задача – сделать так, чтобы 1 рубль финансовой поддержки давал до 20 рублей инвестиций», – сказал зампред правительства Андрей Белоусов.

По его словам, для компенсации выпадающих доходов регионы смогут взять беспроцентный заем – его субсидирует Федерация. А погасить кредит регион сможет за счет прибыли и налогов, которые поступят после запуска инвестиционного проекта.

Глава МЭР Максим Решетников предложил зафиксировать единые критерии применения ИНВ, установить срок действия вычета в 5 лет, ставку налога на прибыль – не более 5%.

При этом сделать акцент не на отраслях, а на конкретных проектах.

«Проектный подход позволит управлять процессом реализации инвестиций. При этом должен существовать „региональный шлагбаум“ – возможность субъектам принимать решения по конкретным проектам, так как налог все-таки идет в региональный бюджет», – прокомментировал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

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