Налог на имущество физических лиц

На недостроенный многоквартирный дом в Москве действует пониженный налог

В Москве за объект незавершенного строительства, кадастровая стоимость которого превышает 300 млн. рублей, надо платить только 15% от суммы начисленного налога на имущество физлиц.

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Речь идет об объектах, проектируемым назначением которых является многоквартирный дом.

Такая льгота введена Законом города Москвы от 02.11.2022 № 28.

Норма распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2017, и утрачивают силу с 01.01.2026.

Налог на имущество физических лиц

На недостроенный многоквартирный дом в Москве действует пониженный налог

В Москве за объект незавершенного строительства, кадастровая стоимость которого превышает 300 млн. рублей, надо платить только 15% от суммы начисленного налога на имущество физлиц.

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