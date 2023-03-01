На недостроенный многоквартирный дом в Москве действует пониженный налог

Речь идет об объектах, проектируемым назначением которых является многоквартирный дом.
Такая льгота введена Законом города Москвы от 02.11.2022 № 28.
Норма распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2017, и утрачивают силу с 01.01.2026.
В Москве за объект незавершенного строительства, кадастровая стоимость которого превышает 300 млн. рублей, надо платить только 15% от суммы начисленного налога на имущество физлиц.
Речь идет об объектах, проектируемым назначением которых является многоквартирный дом.
Такая льгота введена Законом города Москвы от 02.11.2022 № 28.
Норма распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2017, и утрачивают силу с 01.01.2026.
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