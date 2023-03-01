На недостроенный многоквартирный дом в Москве действует пониженный налог

Сейчас субсидиарная ответственность применяется все чаще, а избежать ее все сложнее. Даже если имущество и активы записываются на доверенных лиц, они легко могут быть взысканы. Уполномоченные и арбитражные управляющие без проблем выявляют такое имущество.