Роскомнадзор начал проверку информации об утечке в «СберЛогистике»

Роскомнадзор проведет проверку информации о возможной утечке данных клиентов и сотрудников сервиса «СберЛогистика». Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на пресс-службу РКН.

«По состоянию на 10:00 1 марта 2023 года уведомления об инциденте от компании в Роскомнадзор не поступило», – сообщили в Роскомнадзоре.

1 марта 2023 года в телеграм-канале «Утечки информации» опубликовали пояснение, что хакеры выложили базы данных, которые относятся к сервису shiptor.ru, им владеет «СберЛогистика». В открытом доступе оказалось больше 129 тыс. уникальных адресов электронной почты и свыше 668 тыс. телефонных номеров.

«Мы проверяем информацию и ее достоверность. Подобные сообщения возникают часто и как правило связаны с мошенниками, которые пытаются продать компиляции старых баз данных под видом оригинальных», - сообщили «Клерку» в пресс-службе «СберЛогистики».

Ранее мы писали, что в сеть попали данные сотрудников и клиентов «СберЛогистики». Сотрудники «Сбера» заявили, что утечки банковских данных не было.