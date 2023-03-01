Интернет и IT

Роскомнадзор начал проверку информации об утечке в «СберЛогистике»

Компания не уведомила РКН об инциденте. Сотрудники «Сбера» сообщили, что информация об утечке банковских данных не соответствует действительности.

Версия для печати

Роскомнадзор проведет проверку информации о возможной утечке данных клиентов и сотрудников сервиса «СберЛогистика». Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на пресс-службу РКН.

«По состоянию на 10:00 1 марта 2023 года уведомления об инциденте от компании в Роскомнадзор не поступило», – сообщили в Роскомнадзоре.

1 марта 2023 года в телеграм-канале «Утечки информации» опубликовали пояснение, что хакеры выложили базы данных, которые относятся к сервису shiptor.ru, им владеет «СберЛогистика». В открытом доступе оказалось больше 129 тыс. уникальных адресов электронной почты и свыше 668 тыс. телефонных номеров.

«Мы проверяем информацию и ее достоверность. Подобные сообщения возникают часто и как правило связаны с мошенниками, которые пытаются продать компиляции старых баз данных под видом оригинальных», - сообщили «Клерку» в пресс-службе «СберЛогистики».

Ранее мы писали, что в сеть попали данные сотрудников и клиентов «СберЛогистики». Сотрудники «Сбера» заявили, что утечки банковских данных не было.

Налог на имущество физических лиц

На недостроенный многоквартирный дом в Москве действует пониженный налог

В Москве за объект незавершенного строительства, кадастровая стоимость которого превышает 300 млн. рублей, надо платить только 15% от суммы начисленного налога на имущество физлиц.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Субсидиарная ответственность

Как защитить собственника бизнеса от привлечения к субсидиарной ответственности

Сейчас субсидиарная ответственность применяется все чаще, а избежать ее все сложнее. Даже если имущество и активы записываются на доверенных лиц, они легко могут быть взысканы. Уполномоченные и арбитражные управляющие без проблем выявляют такое имущество.

Как защитить собственника бизнеса от привлечения к субсидиарной ответственности
Система быстрых платежей

Почему во всех странах мира предпочитают оплачивать покупки по QR-коду, и как эта технология развивается в России

После ухода из России зарубежных систем мобильных платежей практически единственным способом оплачивать покупки бесконтактно стал QR-код. Как функционирует такой способ бесконтактной оплаты, рассказываем в статье.

Почему во всех странах мира предпочитают оплачивать покупки по QR-коду, и как эта технология развивается в России

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
ЭДО

Четыре ошибки при внедрении системы ЭДО в бизнесе

СЭД – система, которая экономит бизнесу средства и значительно ускоряет работу. Однако при неправильном внедрении можно наделать ошибок, чреватых для компании увеличением сроков работ и дополнительными затратами, а в некоторых случаях проект автоматизации может и вовсе провалиться.

Четыре ошибки при внедрении системы ЭДО в бизнесе

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Читать еще