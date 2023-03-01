Как вести обязательный электронный документооборот, если продаете маркированные товары

Компании понадобится зарегистрироваться в системе «Честный Знак». Для этого нужна усиленная квалифицированная электронная подпись.

Необходимо подключить ЭДО. Для малого бизнеса в Честном Знаке есть встроенный электронный документооборот – ЭДО Лайт, который создан специально для того, чтобы участник маркировки смог бесплатно подключиться к нему прямо в личном кабинете в системе «Честный Знак».

Компании также понадобится онлайн-касса с версией фискального накопителя, поддерживающей маркировку, а также 2D-сканер, чтобы считывать код маркировки.

Кстати, скоро мы проведем вебинар об ЭДО. Приглашаем вас, он бесплатный. Записывайтесь и узнаете, как автоматизировать все процессы и развивать бизнес. Будем говорить и об ЭДО маркированных товаров.

На вебинаре обсудим: Законодательство и планы государства по развитию электронного документооборота, маркировки товаров в РФ.

Автоматизацию процессов и развитие бизнеса. Преимущества и роль ЭДО

Обязательства применения ЭДО между хозяйствующими субъектами.

Особенности ЭДО в работе с маркированными товарами.

Подключение розничного бизнеса к ЭДО и системе маркировки «Честный ЗНАК».

Обеспечение корректности передачи данных и документов маркировки в ЦРПТ.

Помните, что теперь с 1 марта Wildberries перестает принимать товары без маркировки. Это одежда, обувь, белье, духи и туалетная вода, фотокамеры, шины, упакованная вода, молочная продукция. При отсутствии кода маркировки или невозможности его отсканировать площадка будет возвращать товары продавцу.

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