Как вести обязательный электронный документооборот, если продаете маркированные товары

Компании понадобится зарегистрироваться в системе «Честный Знак». Для этого нужна усиленная квалифицированная электронная подпись.
Необходимо подключить ЭДО. Для малого бизнеса в Честном Знаке есть встроенный электронный документооборот – ЭДО Лайт, который создан специально для того, чтобы участник маркировки смог бесплатно подключиться к нему прямо в личном кабинете в системе «Честный Знак».
Компании также понадобится онлайн-касса с версией фискального накопителя, поддерживающей маркировку, а также 2D-сканер, чтобы считывать код маркировки.
Кстати, скоро мы проведем вебинар об ЭДО. Приглашаем вас, он бесплатный. Записывайтесь и узнаете, как автоматизировать все процессы и развивать бизнес. Будем говорить и об ЭДО маркированных товаров.
На вебинаре обсудим:
Законодательство и планы государства по развитию электронного документооборота, маркировки товаров в РФ.
Автоматизацию процессов и развитие бизнеса. Преимущества и роль ЭДО
Обязательства применения ЭДО между хозяйствующими субъектами.
Особенности ЭДО в работе с маркированными товарами.
Подключение розничного бизнеса к ЭДО и системе маркировки «Честный ЗНАК».
Обеспечение корректности передачи данных и документов маркировки в ЦРПТ.
Помните, что теперь с 1 марта Wildberries перестает принимать товары без маркировки. Это одежда, обувь, белье, духи и туалетная вода, фотокамеры, шины, упакованная вода, молочная продукция. При отсутствии кода маркировки или невозможности его отсканировать площадка будет возвращать товары продавцу.