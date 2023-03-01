Переход на ЭДО

Как вести обязательный электронный документооборот, если продаете маркированные товары

Чтобы продавать маркированные товары, нужно оборудование и ИТ-решения.

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Компании понадобится зарегистрироваться в системе «Честный Знак». Для этого нужна усиленная квалифицированная электронная подпись.

Необходимо подключить ЭДО. Для малого бизнеса в Честном Знаке есть встроенный электронный документооборот – ЭДО Лайт, который создан специально для того, чтобы участник маркировки смог бесплатно подключиться к нему прямо в личном кабинете в системе «Честный Знак».

Компании также понадобится онлайн-касса с версией фискального накопителя, поддерживающей маркировку, а также 2D-сканер, чтобы считывать код маркировки.

Кстати, скоро мы проведем вебинар об ЭДО. Приглашаем вас, он бесплатный. Записывайтесь и узнаете, как автоматизировать все процессы и развивать бизнес. Будем говорить и об ЭДО маркированных товаров.

На вебинаре обсудим:

  • Законодательство и планы государства по развитию электронного документооборота, маркировки товаров в РФ.

  • Автоматизацию процессов и развитие бизнеса. Преимущества и роль ЭДО

  • Обязательства применения ЭДО между хозяйствующими субъектами.

  • Особенности ЭДО в работе с маркированными товарами.

  • Подключение розничного бизнеса к ЭДО и системе маркировки «Честный ЗНАК».

  • Обеспечение корректности передачи данных и документов маркировки в ЦРПТ.

Помните, что теперь с 1 марта Wildberries перестает принимать товары без маркировки. Это одежда, обувь, белье, духи и туалетная вода, фотокамеры, шины, упакованная вода, молочная продукция. При отсутствии кода маркировки или невозможности его отсканировать площадка будет возвращать товары продавцу.

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При выдаче займа нельзя использовать выручку, которую получили от покупателей или заказчиков

Выручку можно расходовать на строго определенные цели. Если нужно выдать заем работнику наличными, то выдавайте только за счет денег, которые сняли с банковского счета и внесли в кассу.

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