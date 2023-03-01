Расчеты с работниками

При выдаче займа нельзя использовать выручку, которую получили от покупателей или заказчиков

Выручку можно расходовать на строго определенные цели. Если нужно выдать заем работнику наличными, то выдавайте только за счет денег, которые сняли с банковского счета и внесли в кассу.

Версия для печати

Максимальный размер расчетов наличными составляет 100 тыс. руб. Это ограничение действует для платежей по одному договору между организациями и ИП. А вот если выдаете заем физлицу или самозанятому, то лимит расчета наличными не действует.

Читайте, как правильно выдавать займы работникам в 2023 году и пользуйтесь подсказками для составления договора. Потому что практика показывает, что хитрость может выйти боком и работнику, и работодателю.

Заем наличными можете выдать в любой сумме.

Выдача займов собственным сотрудникам – рядовая практика компаний. Разберем четыре важные детали, о которых сторонам надо помнить, когда они заключают договор.

Расчеты с работниками

При выдаче займа нельзя использовать выручку, которую получили от покупателей или заказчиков

Выручку можно расходовать на строго определенные цели. Если нужно выдать заем работнику наличными, то выдавайте только за счет денег, которые сняли с банковского счета и внесли в кассу.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить

С 14.02.2023 введено новое основание внепланово проверять операторов персональных данных

Роскомнадзор может до конца следующего года проверять операторов, если установит факт полного или частичного распространения в интернете баз персональных данных. Мероприятие могут проводит по решению руководителя Роскомнадзора или его зама по согласованию с прокуратурой. Это затрагивает, прежде всего, аккредитованные IT-компании, но также любого оператора

С 14.02.2023 введено новое основание внепланово проверять операторов персональных данных

С 1 сентября 2023 года усиливается экологический госконтроль

Росприроднадзор может проводить проверки застройщиков и технических заказчиков, если они не подали извещения о начале строительства в ведомство. Есть также изменения для производственных объектов, переработчиков и тех, кто реализует углеводородное сырье и продукцию из него. Всем этим организациях нужно вовремя сдавать уведомления и отчеты в Росприроднадзор

С 1 сентября 2023 года усиливается экологический госконтроль
Читать еще