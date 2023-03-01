При выдаче займа нельзя использовать выручку, которую получили от покупателей или заказчиков

Максимальный размер расчетов наличными составляет 100 тыс. руб. Это ограничение действует для платежей по одному договору между организациями и ИП. А вот если выдаете заем физлицу или самозанятому, то лимит расчета наличными не действует.

Читайте, как правильно выдавать займы работникам в 2023 году и пользуйтесь подсказками для составления договора. Потому что практика показывает, что хитрость может выйти боком и работнику, и работодателю.

Заем наличными можете выдать в любой сумме.

Выдача займов собственным сотрудникам – рядовая практика компаний. Разберем четыре важные детали, о которых сторонам надо помнить, когда они заключают договор.