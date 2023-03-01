Компании хвалят Рокет Ворк за легкость, а самозанятые считают, что для них платформа неудобная. Расскажите, как вам

Вот большой отзыв от бухгалтера:

«У нас компания небольшая, работаем своим костяком. Часто пользуемся услугами фрилансеров, и вот для этих целей Рокет Ворк подходит идеально. Во-первых, там можно сделать все, что нужно для сделки) и договор заключить и рассчитаться. Во-вторых, что важно лично для меня: НЕ НАДО озадачивать бухгалтера или там юриста вопросами, как правильно оформиться и что писать в п/п. Все волшебным образом происходит само) даже чеки приносят) а раньше от самозанятых месяцами можно было не добиться. Тем, кто работает с фрилансерами – рекомендую».

А вот что пишут самозанятые:

«Я как самозанятый могу рассчитывать только нам регистрацию и работу через приложение, сказали мне в поддержке. Установив его, я зарегистрировался, указал личные данные, дал доступ к своим налоговым данным! Возможность автоматом списывать со счета в пользу бюджета налоги. Но! В приложении было только 1 предложение о работе, точнее целая вакансия. Причем это был явный баг – эта вакансия дублировалась бесконечное число раз. Но мне она не была интересна. Поиск каталога и попытки найти фильтр не увенчались успехом».

Компания отвечает на отзывы и постоянно работает над своей платформой, чтобы делать ее удобнее. Совершенствуют и техподдержку.

Расскажите, какую точку зрения поддерживаете? Порекомендуете ли Рокет Ворк?