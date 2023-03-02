НДФЛ

За списанный кредит участник СВО, ставший инвалидом II группы, не будет платить НДФЛ

Прекращение обязательство по кредитному договору военнослужащим, пострадавшим в ходе СВО, не облагается НДФЛ, если человек стал инвалидом I группы. Но если группа II, то НДФЛ тоже не будет, утверждает ФНС.

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Разъяснение дано в письме от 17.02.2023 № БС-3-11/2384@.

Доходы, необлагаемые НДФЛ, перечислены в статье 217 НК РФ.

По пункту 62.3 ст. 217 НК РФ не облагаются доходы в связи с прекращением обязательства по кредиту по основаниям, указанным в статье 2 Федерального закона от 07.10.2022 № 377-ФЗ.

В статье 2 закона № 377-ФЗ говорится о случаях смерти и признания инвалидом I группы.

Про II группу там речь не идет.

Но в ст. 217 НК РФ есть еще пункт 46.

По нему от НДФЛ освобождаются доходы в связи с прекращением обязательства по уплате задолженности, полученные налогоплательщиками, пострадавшими:

  • от терактов на территории РФ;
  • от стихийных бедствий;
  • от других чрезвычайных обстоятельств.

По мнению ФНС, получение военнослужащим инвалидности II группы в ходе СВО подходит под п. 46 ст. 217 НК РФ. То есть, НДФЛ с суммы списанного кредита не будет.

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НДФЛ

За списанный кредит участник СВО, ставший инвалидом II группы, не будет платить НДФЛ

Прекращение обязательство по кредитному договору военнослужащим, пострадавшим в ходе СВО, не облагается НДФЛ, если человек стал инвалидом I группы. Но если группа II, то НДФЛ тоже не будет, утверждает ФНС.

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