За списанный кредит участник СВО, ставший инвалидом II группы, не будет платить НДФЛ

Разъяснение дано в письме от 17.02.2023 № БС-3-11/2384@.

Доходы, необлагаемые НДФЛ, перечислены в статье 217 НК РФ.

По пункту 62.3 ст. 217 НК РФ не облагаются доходы в связи с прекращением обязательства по кредиту по основаниям, указанным в статье 2 Федерального закона от 07.10.2022 № 377-ФЗ.

В статье 2 закона № 377-ФЗ говорится о случаях смерти и признания инвалидом I группы.

Про II группу там речь не идет.

Но в ст. 217 НК РФ есть еще пункт 46.

По нему от НДФЛ освобождаются доходы в связи с прекращением обязательства по уплате задолженности, полученные налогоплательщиками, пострадавшими: от терактов на территории РФ;

от стихийных бедствий;

от других чрезвычайных обстоятельств.

По мнению ФНС, получение военнослужащим инвалидности II группы в ходе СВО подходит под п. 46 ст. 217 НК РФ. То есть, НДФЛ с суммы списанного кредита не будет.