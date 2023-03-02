В акте КС-2 не надо отражать реквизиты прослеживаемости

Положением о системе прослеживаемости не предусмотрены акт КС-2 и справка КС-3.
ФНС утвердила электронный формат акта выполненных работ, но отражение реквизитов прослеживаемости товаров в нем не является обязательным.
При формировании электронного счета-фактуры надо отражать товар, передаваемый в рамках работ отдельной строкой, а в подстроках указывать реквизиты прослеживаемости.
Об этом сообщает ФНС в письме от 21.02.2023 № ЗГ-3-15/2580@.
Кстати, в НК РФ планируют прописать, что прослеживаемые товары в составе работ тоже надо отражать в счете-фактуре. Еще обязательно надо будет указывать стоимость таких товаров.