Экономика России

Автоваз увеличил продажи на 4,7%

За февраль 2023 года компания продала 23 437 коммерческих и пассажирских автомобилей.

Версия для печати

В феврале 2023 года официальные дилеры LADA продали 23 437 коммерческих и пассажирских автомобилей. Продажи отечественных авто выросли на 34,2% по сравнению с январем 2023 года, и на 4,7% лучше показателей февраля 2022 года. Об этом сообщается на сайте компании.

Чаще всего покупали автомобили Lada Granta. В феврале 2023 года продали 16 257 машин, это на 161,4% больше, чем в том же месяце 2022 года.

На 83,5% выросли продажи внедорожников Niva Legend. За февраль 2023 года их купили почти 2,7 тыс.

«Автоваз» продал почти 3,8 тыс. автомобилей Niva Travel, что на 64,7% больше, чем в прошлом году.

В 2022 году компания продала 188,6 тыс., а в 2021 году – 350,7 тыс. автомобилей.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Взносы на травматизм

Как считать взносы на травматизм в 2023 году

Размер страховых взносов на травматизм зависит от нескольких факторов: основного вида деятельности, наличия в штате работников с инвалидностью, необлагаемых выплат в пользу сотрудников, скидок и надбавок к тарифу.

Как считать взносы на травматизм в 2023 году
Операторы ЭДО

Уже можно обмениваться электронными перевозочными документами через специальных операторов

С 1 марта компании могут формировать, подписывать и обмениваться электронными перевозочными документами через специальных операторов, включенных в реестр операторов информационных систем электронных перевозочных документов.

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Бухгалтерский учет

По каким контрактам выручка в бухгалтерском учете может признаваться «по мере готовности»

Законодательство о бухгалтерском учете предусматривает два метода признания выручки: по завершении выполненного обязательства или по мере готовности.

По каким контрактам выручка в бухгалтерском учете может признаваться «по мере готовности»
Право

Как оформить доли по материнскому капиталу

При приобретении жилья с оплатой маткапиталом возникает обязанность выделения в праве собственности на приобретенную недвижимость долей всем: как совершеннолетним, так и несовершеннолетним членам семьи.

Как оформить доли по материнскому капиталу

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Трудовые отношения

Как менять график работы в организации, чтобы не было штрафа

Режим рабочего времени в организации устанавливает руководство компании и утверждает в правилах трудового распорядка либо прописывает в трудовых договорах. Кроме того, изменить график работы без согласования с работником можно только при проведении в компании организационных и технологических изменений. В остальных случаях нужно договариваться.

Как менять график работы в организации, чтобы не было штрафа
УСН

УСН за 2022 год: срок, порядок уплаты и образцы платежек

В какой срок организациям и ИП нужно заплатить налог по УСН за 2022 год? Как заполнить платежное поручение: «по-старому» или нужно перечислять «упрощенный» налог на единый налоговый счет (ЕНС)? Какие КБК следует указывать при уплате? Потребуется ли после уплаты подавать в ИФНС уведомление с расшифровкой?

УСН за 2022 год: срок, порядок уплаты и образцы платежек
Читать еще