Автоваз увеличил продажи на 4,7%

В феврале 2023 года официальные дилеры LADA продали 23 437 коммерческих и пассажирских автомобилей. Продажи отечественных авто выросли на 34,2% по сравнению с январем 2023 года, и на 4,7% лучше показателей февраля 2022 года. Об этом сообщается на сайте компании.

Чаще всего покупали автомобили Lada Granta. В феврале 2023 года продали 16 257 машин, это на 161,4% больше, чем в том же месяце 2022 года.

На 83,5% выросли продажи внедорожников Niva Legend. За февраль 2023 года их купили почти 2,7 тыс.

«Автоваз» продал почти 3,8 тыс. автомобилей Niva Travel, что на 64,7% больше, чем в прошлом году.

В 2022 году компания продала 188,6 тыс., а в 2021 году – 350,7 тыс. автомобилей.