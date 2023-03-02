Маркировка товаров

⚡ Прокуратура уже наказывает бизнесменов за отсутствие маркировки

К примеру, за нарушения в сфере маркировки воды в 2022 году привлекли к ответственности 35 человек.

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А всего по результатам проверочных мероприятий принято свыше 50 актов прокурорского реагирования.

35 человек привлекли к дисциплинарной и административной ответственности. Об этом говорится в письме Генпрокуратуры, пишет ТАСС.

«В 2022 году органами прокуратуры с привлечением уполномоченных органов в ряде регионов страны проверено почти 150 хозяйствующих субъектов, осуществляющих производство продукции данного вида», – указывается в письме.

Проверка выявила нарушения правил маркировки средствами идентификации, а также законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Некоторые производители в итоге приобрели оборудование для надлежащей маркировки, зарегистрировались в системе «Честный знак».

А в Чеченской республике были штрафы: две компании и три ИП попали на штраф в 25 тыс. рублей и конфискацией продукции по ч. 1 ст. 15.12 КоАП РФ.

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