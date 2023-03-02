Работник не пришел на курсы повышения квалификации – прогул или нет

Неявка на курсы повышения квалификации это тоже прогул. Но при определенных условиях. Это пояснил Роструд в письме от 14.02.2023 № ПГ/00965-6-1.

Статья 81 ТК разрешает работодателю расторгнуть с человеком трудовой договор в случае прогула. Прогулом считается отсутствие без уважительных причин на работе в течение всего рабочего дня/смены, независимо от продолжительности, а также на рабочем месте более четырех часов подряд в течение рабочего дня/смены (пп. «а» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ).

Рабочее место – это место, где сотрудник должен находиться или куда ему необходимо прибыть в связи с его работой. То есть оно так или иначе находится под контролем работодателя.

Неявка на курсы повышения квалификации также считается прогулом, если: на курсы сотрудника направил работодатель;

курсы – обязательны для работника;

обучение проходит в рабочее время, входит в стаж и оплачивается.

Если работник без уважительных причин не посетил курсы, это будет прогул.

Если повышение квалификации было по инициативе работодателя, но в нерабочее время, то уволить работника за прогул не получится.

Кстати, наши курсы повышения квалификации проходят онлайн. Ехать никуда не нужно. Выбор огромен. А оплатить обучение вы сможете позволить себе сами.

Вот самые популярные курсы: