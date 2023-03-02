Банковские карты

Клиенты российских банков за границей получат возможность удаленной идентификации для трансграничных расчетов

Один из вариантов – переговоры по видеосвязи. Но безопасники считают его небезопасным.

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ЦБ прорабатывает варианты удаленной идентификации клиентов российских банков за рубежом, пишет ТАСС.

Через три месяца Банк России планирует представить варианты удаленной идентификации клиентов российских банков для трансграничных расчетов. Об этом сообщила первый зампредседателя Банка России Ольга Скоробогатова на ежегодной встрече кредитных организаций с ЦБ РФ, организованной Ассоциацией банков России.

«Мы рассматриваем два варианта. У нас пока окончательного решения нет, потому что вопрос не праздный. С точки зрения трансграничной идентификации там либо это вариант создания отдельного сегмента в ЕБС (Единая биометрическая система) для нерезидентов, либо это разрешение и подтверждение по видеосвязи, но здесь есть много вопросов с точки зрения безопасности. Понятно, что банки хотели и выходили с такими предложениями, но принимать на обслуживание людей и бизнес, когда мы в них не уверены на 100%, – это опасно», – сказала она.

При этом Скоробогатова подчеркнула, что по теме видеосвязи регулятор продолжает обсуждение с федеральными органами исполнительной власти.

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