Отпуска

Отец ребенка-инвалида не может выбирать себе время для отпуска, если он не живет с ребенком

По статье 262.1 ТК РФ родителям детей-инвалидов отпуск предоставляют по их желанию в удобное для них время.

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Мужчина предоставил в отдел кадров все документы и хотел выбрать удобную для него дату отпуска, но получил отказ.

Причина – он в разводе с матерью ребенка и у него нет справки, подтверждающей совместное проживании с ребенком.

Роструд сказал, что отказ правомерен.

В случае развода и раздельного проживания супругов фактически воспитанием ребенка занимается тот родитель, с которым ребенок проживает.

Поэтому в случае раздельного проживания право на выбор даты отпуска у разведенного супруга отсутствует.

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