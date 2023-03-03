Отец ребенка-инвалида не может выбирать себе время для отпуска, если он не живет с ребенком

Мужчина предоставил в отдел кадров все документы и хотел выбрать удобную для него дату отпуска, но получил отказ.
Причина – он в разводе с матерью ребенка и у него нет справки, подтверждающей совместное проживании с ребенком.
Роструд сказал, что отказ правомерен.
В случае развода и раздельного проживания супругов фактически воспитанием ребенка занимается тот родитель, с которым ребенок проживает.
Поэтому в случае раздельного проживания право на выбор даты отпуска у разведенного супруга отсутствует.