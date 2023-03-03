Бюджет с начала года пополнился налогами на 5 трлн рублей

За январь-февраль 2023 года в бюджет поступило более 5 трлн рублей налоговых доходов. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на министра финансов Антона Силуанова.

С 2023 года Казначейство распределяет полученные доходы по государственным уровням.

В январе бюджет был исполнен с дефицитом 1,776 трлн рублей, это 60% от планов на 2023 год.

Нефтегазовые доходы сократились на 46% из-за снижения котировок. Они составили 426 млрд рублей.

Ненефтегазовые упали на 28% до 931 млрд рублей. Стало меньше поступлений внутреннего НДС и налога на прибыль.

Кроме того, в январе срок уплаты ЕНП (28-е число) пришелся на выходной день. Поэтому зачисление и распределение средств закончилось только в первые дни февраля. Остаток составлял около 1 трлн рублей.

Из-за введения ЕНП счета муниципальных и региональных бюджетов не пополнились своевременно.

Образовались разрывы, которые можно покрыть казначейским кредитом.

Как сообщил глава бюджетного комитета Совета Федерации Анатолий Артамонов, за первый квартал 2023 года придется выдать таких кредитов на сумму 1,7 трлн рублей.