Фиксированные взносы ИП

❓ ИП пытаются добиться от ФНС, какой период указывать в платежке на фиксированные взносы

Чтобы уменьшить аванс по УСН на фиксированные взносы, их надо уплатить до конца квартала. Срок уплаты все ближе, но до сих пор нет четкого ответа от ФНС – какой период указывать в платежке.

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Варианты такие – ГД.00.2023, КВ.01.2023.

Напомним, речь идет об уплате фиксированных взносов платежным поручением со статусом 02, с КБК, ОКТМО, периодом.

В Telegram-чате ФНС бухгалтеры и ИП задают вопросы по поводу периода в платежке.

Коллеги рассказывают, что на вебинаре налоговики даже поспорили с друг другом. Кто-то считает, что надо указывать период КВ.01.2023, потому что взносы уменьшают аванс за 1 квартал. Кто-то утверждает, что такого периода по взносам нет и надо указывать ГД.00.2023.

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Кроме того, есть еще один способ уменьшения налогов по УСН и ПСН на взносы: уплата на ЕНП и подача заявления на зачет ЕНП в счет взносов.

В заявлении надо указывать срок уплаты взносов. И по этому вопросу тоже нет единого мнения. Возможные варианты – 09.01.2024, 31.12.2023, 31.03.2023.

Фиксированные взносы ИП

❓ ИП пытаются добиться от ФНС, какой период указывать в платежке на фиксированные взносы

Чтобы уменьшить аванс по УСН на фиксированные взносы, их надо уплатить до конца квартала. Срок уплаты все ближе, но до сих пор нет четкого ответа от ФНС – какой период указывать в платежке.

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