❓ ИП пытаются добиться от ФНС, какой период указывать в платежке на фиксированные взносы

Варианты такие – ГД.00.2023, КВ.01.2023.

Напомним, речь идет об уплате фиксированных взносов платежным поручением со статусом 02, с КБК, ОКТМО, периодом.

В Telegram-чате ФНС бухгалтеры и ИП задают вопросы по поводу периода в платежке.

Коллеги рассказывают, что на вебинаре налоговики даже поспорили с друг другом. Кто-то считает, что надо указывать период КВ.01.2023, потому что взносы уменьшают аванс за 1 квартал. Кто-то утверждает, что такого периода по взносам нет и надо указывать ГД.00.2023.

Кроме того, есть еще один способ уменьшения налогов по УСН и ПСН на взносы: уплата на ЕНП и подача заявления на зачет ЕНП в счет взносов.

В заявлении надо указывать срок уплаты взносов. И по этому вопросу тоже нет единого мнения. Возможные варианты – 09.01.2024, 31.12.2023, 31.03.2023.