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ФАС скорректирует закон «О рекламе»

Предлагают рассылать push-уведомления только с согласия пользователей, установить минимальное время предупреждения о вреде алкоголя в теле- и радиопрограммах. А также исключить описание компании и товаров из сферы действия закона о рекламе.

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Федеральная антимонопольная служба подготовила первые поправки в ФЗ «О рекламе», сообщается на сайте ФАС.

Теперь мобильные приложения смогут отправлять пользователям push-уведомления только с согласия потребителей.

По существующим нормам, реклама вина, произведенного в РФ, может распространяться только с предупреждением о вреде его чрезмерного потребления. Предупреждение должно занимать не менее 10% рекламной площади.

ФАС предлагает для аудиовизуальной рекламы установить минимальное время с такой информацией. В радиопрограммах не менее 3 секунд, в телевизионных программах – не менее 5 секунд и 10% площади кадра.

Рекламное законодательство не будет распространяться на справочную информацию о деятельности компании, на описания товаров и услуг, размещенных на сайтах продавцов, в поисковых системах и на сайтах-агрегаторах товаров.

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ФАС скорректирует закон «О рекламе»

Предлагают рассылать push-уведомления только с согласия пользователей, установить минимальное время предупреждения о вреде алкоголя в теле- и радиопрограммах. А также исключить описание компании и товаров из сферы действия закона о рекламе.

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