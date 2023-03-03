ФАС скорректирует закон «О рекламе»

Федеральная антимонопольная служба подготовила первые поправки в ФЗ «О рекламе», сообщается на сайте ФАС.

Теперь мобильные приложения смогут отправлять пользователям push-уведомления только с согласия потребителей.

По существующим нормам, реклама вина, произведенного в РФ, может распространяться только с предупреждением о вреде его чрезмерного потребления. Предупреждение должно занимать не менее 10% рекламной площади.

ФАС предлагает для аудиовизуальной рекламы установить минимальное время с такой информацией. В радиопрограммах не менее 3 секунд, в телевизионных программах – не менее 5 секунд и 10% площади кадра.

Рекламное законодательство не будет распространяться на справочную информацию о деятельности компании, на описания товаров и услуг, размещенных на сайтах продавцов, в поисковых системах и на сайтах-агрегаторах товаров.