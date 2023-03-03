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Сбербанк запустил тестирование телефонного банкинга

Банковские продукты можно оформить дистанционно. Сейчас банк тестирует потребительское кредитование по телефону. Затем более сложные услуги будут предоставлять без визита в офис, по видеосвязи.

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Сбербанк начал тестировать телефонный банкинг для населения, пишет «ТАСС».

В конце 2022 года «Сбер» уже запустил «пилот», в котором можно оформить потребительский кредит по телефону.

На следующем этапе банк собирается предоставлять более сложные продукты по видеозвонку.

Телефонный банкинг – полностью дистанционный, для оформления услуги не нужно посещать отделение. От одобренного кредита можно отказаться.

У «Сбера» работает 11 кол-центров, где на первой линии работает 7 тыс. человек. Однако 70% вопросов решается ботами в звонках и чатах.

В 2023 году Сбербанк добавит возможность «перебить» бота в телефонных разговорах. Сотрудники банка считают, что сделает обслуживание клиентов более комфортным.

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