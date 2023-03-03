Маркировка товаров

Ситуация: продавец прислал товар, подлежащий маркировке, немаркированным

Если поставщик прислал продукцию подлежащую маркировке, немаркированной, то принимать ее не нужно.

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В такой ситуации придется вернуть товар продавцу, чтобы он его промаркировал. Ведь наносить на товар маркировку могут только производители и импортеры. А за продажу товаров без кода маркировки наказывают штрафами, предусмотрена и уголовная ответственность.

Кстати, скоро мы проведем вебинар об ЭДО при продаже маркированных товаров. Приглашаем вас, он бесплатный. Записывайтесь и узнаете, как автоматизировать все процессы и развивать бизнес.

На вебинаре обсудим:

  • Законодательство и планы государства по развитию электронного документооборота, маркировки товаров в РФ.

  • Автоматизацию процессов и развитие бизнеса. Преимущества и роль ЭДО

  • Обязательства применения ЭДО между хозяйствующими субъектами.

  • Особенности ЭДО в работе с маркированными товарами.

  • Подключение розничного бизнеса к ЭДО и системе маркировки «Честный ЗНАК».

  • Обеспечение корректности передачи данных и документов маркировки в ЦРПТ.

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