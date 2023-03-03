Ситуация: продавец прислал товар, подлежащий маркировке, немаркированным

В такой ситуации придется вернуть товар продавцу, чтобы он его промаркировал. Ведь наносить на товар маркировку могут только производители и импортеры. А за продажу товаров без кода маркировки наказывают штрафами, предусмотрена и уголовная ответственность.
Кстати, скоро мы проведем вебинар об ЭДО при продаже маркированных товаров. Приглашаем вас, он бесплатный. Записывайтесь и узнаете, как автоматизировать все процессы и развивать бизнес.
На вебинаре обсудим:
Законодательство и планы государства по развитию электронного документооборота, маркировки товаров в РФ.
Автоматизацию процессов и развитие бизнеса. Преимущества и роль ЭДО
Обязательства применения ЭДО между хозяйствующими субъектами.
Особенности ЭДО в работе с маркированными товарами.
Подключение розничного бизнеса к ЭДО и системе маркировки «Честный ЗНАК».
Обеспечение корректности передачи данных и документов маркировки в ЦРПТ.