Ситуация: продавец прислал товар, подлежащий маркировке, немаркированным

В такой ситуации придется вернуть товар продавцу, чтобы он его промаркировал. Ведь наносить на товар маркировку могут только производители и импортеры. А за продажу товаров без кода маркировки наказывают штрафами, предусмотрена и уголовная ответственность.

Кстати, скоро мы проведем вебинар об ЭДО при продаже маркированных товаров. Приглашаем вас, он бесплатный. Записывайтесь и узнаете, как автоматизировать все процессы и развивать бизнес.

На вебинаре обсудим: Законодательство и планы государства по развитию электронного документооборота, маркировки товаров в РФ.

Автоматизацию процессов и развитие бизнеса. Преимущества и роль ЭДО

Обязательства применения ЭДО между хозяйствующими субъектами.

Особенности ЭДО в работе с маркированными товарами.

Подключение розничного бизнеса к ЭДО и системе маркировки «Честный ЗНАК».

Обеспечение корректности передачи данных и документов маркировки в ЦРПТ.

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