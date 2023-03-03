Минфин согласовал с бизнесом windfall tax

Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что концепция разового налогового платежа из дополнительной прибыли за 2021-2022 годы согласована. Об этом пишет «Интерфакс».

Взнос может составлять 4-5% от дополнительной прибыли за двухлетний период. Соответствующий законопроект поступит в Госдуму в ближайшее время.

«В чем смысл нашего предложения? Он заключается в следующем. Что за последние годы – 2022 год, 2021 год – мы видим достаточно высокий уровень конъюнктурных доходов у целых направлений бизнеса. И мы предложили нашим бизнес-партнерам часть конъюнктурных сверхдоходов перечислить в бюджет в виде налога. При этом мы предложили взять не один год – предыдущий, а взять прирост доходов бизнеса за период 2022-2021 годов и отнести к периоду 2019-2018 годов, минуя 2020 ковидный год», – сообщил Антон Силуанов.

Власти ожидают, что от windfall tax в бюджет поступит порядка 300 млрд рублей.