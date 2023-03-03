Самозанятые

Более 7 млн человек зарегистрировались как самозанятые

Каждый день 7,5 тысяч пользователей регистрируются в качестве самозанятых. Налогом на профессиональный доход пользуются представители 140 видов деятельности.

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За четыре года действия специального налогового режима для самозанятых к проекту присоединились более 7 млн человек. Об этом сообщается на сайте ФНС.

Ежедневно самозанятость оформляют 7,5 тыс. пользователей. Больше 50% самозанятых до регистрации никак не декларировали свои доходы.

За все время эксперимента доход участников превысил 1,9 трлн рублей, с которых заплатили налоги на сумму 81 млрд рублей.

Налог на профессиональный доход применяют в 140 видах деятельности. Чаще всего самозанятые оказывают услуги по ремонту и маркетингу, работают в такси, сдают квартиры в аренду, продают товары собственного производства.

Около 20% самозанятых ведут деятельность вне региона своей прописки. Чаще всего приезжают в Москву, Московскую область, Санкт-Петербург, Краснодарский край. Ленинградскую область, Республику Татарстан и Новосибирскую область.

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