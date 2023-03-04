Малый бизнес может получить грант до 30 млн рублей

Фонд содействия инновациям объявил о запуске конкурса «Коммерциализация-импортозамещение» для инновационных проектов.
Гранты до 30 млн рублей могут получить микро- и малые компании, завершившие НИОКР и планирующие создать или расширить производство инновационной продукции.
Есть еще два условия:
- Предприятия могут получить деньги, если сами вложат не менее 50% суммы гранта.
- Руководитель компании не должен иметь открытых договоров с Фондом содействия инновациям.
Подать заявку на участие в конкурсе можно до 17 апреля 2023 года.