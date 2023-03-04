Субсидии для бизнеса

Малый бизнес может получить грант до 30 млн рублей

На гранты могут рассчитывать микро- и малые компании, завершившие НИОКР и планирующие создать или расширить производство инновационной продукции.

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Фонд содействия инновациям объявил о запуске конкурса «Коммерциализация-импортозамещение» для инновационных проектов.

Гранты до 30 млн рублей могут получить микро- и малые компании, завершившие НИОКР и планирующие создать или расширить производство инновационной продукции.

Есть еще два условия:

  1. Предприятия могут получить деньги, если сами вложат не менее 50% суммы гранта.
  2. Руководитель компании не должен иметь открытых договоров с Фондом содействия инновациям.

Подать заявку на участие в конкурсе можно до 17 апреля 2023 года.

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