Половина телефонных мошенников выдает себя за сотрудников полиции

Половина звонков телефонных мошенников совершается от имени «сотрудника полиции», 27% – от лица «службы безопасности», 12% звонят из «технической поддержки». Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на управляющего директора, начальника управления противодействия кибермошенничеству Сбербанка Сергея Велигодского.

«Уверен, что многие из вас получали звонки от „следователей“, которые пытались под предлогом возбужденного уголовного дела вовлечь вас в карусель совершения мошеннических операций», – сообщил Сергей Велигодский.

Сбербанк получает сведения о мошеннических звонках от мобильных операторов «большой четверки» (МТС, «Мегафон», Tele2, «Билайн»).

За 2022 год банк получил 5 млрд сообщений о попытках обмануть клиентов.

Мошенники в 25% случаях собираются похитить кредитные средства населения, а не личные финансы. Злоумышленники пытались обманом оформить кредиты на 200 млрд рублей.