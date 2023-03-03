Интернет и IT

Половина телефонных мошенников выдает себя за сотрудников полиции

Сбербанк получает информацию о звонках злоумышленников от мобильных операторов. Мошенники рассчитывают завладеть средствами населения, взятыми в кредит.

Версия для печати

Половина звонков телефонных мошенников совершается от имени «сотрудника полиции», 27% – от лица «службы безопасности», 12% звонят из «технической поддержки». Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на управляющего директора, начальника управления противодействия кибермошенничеству Сбербанка Сергея Велигодского.

«Уверен, что многие из вас получали звонки от „следователей“, которые пытались под предлогом возбужденного уголовного дела вовлечь вас в карусель совершения мошеннических операций», – сообщил Сергей Велигодский.

Сбербанк получает сведения о мошеннических звонках от мобильных операторов «большой четверки» (МТС, «Мегафон», Tele2, «Билайн»).

За 2022 год банк получил 5 млрд сообщений о попытках обмануть клиентов.

Мошенники в 25% случаях собираются похитить кредитные средства населения, а не личные финансы. Злоумышленники пытались обманом оформить кредиты на 200 млрд рублей.

Электронные подписи

Квалифицированная электронная подпись для ИП: как получить в 2023 году

В 2023 году для многих ИП стал актуальным вопрос получения квалифицированной электронной подписи. Основная причина – обязанность сдачи заявления о зачете (для резервирования даты уплаты страховых взносов) в электронной форме. Разберем подробнее особенности и порядок оформления ЭП для ИП в 2023 году.

Квалифицированная электронная подпись для ИП: как получить в 2023 году

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Новости ФНС

📒 Пятничные новости, которые не попали в нашу ленту

Помощник судьи решила поработать косметологом. А когда попыталась стать судьей, такое «совместительство» помешало ей получить рекомендацию на должность. Вообще, судей как-то бомбит на косметический уход. Нашли забавное фото.

ЕНП (единый налоговый платеж)

Подача уведомлений о ЕНП по имущественным налогам: рекомендации от ФНС

ФНС ответила на типовые вопросы, которые стали возникать у налогоплательщиков при подаче уведомлений о ЕНП по налогам на имущество, транспорт, землю (в части налогообложения имущества организаций).

Подача уведомлений о ЕНП по имущественным налогам: рекомендации от ФНС

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Читать еще