Крупнейшие брокеры ограничили вывод валюты со счетов

БКС также ввел минимальный лимит на вывод €5 тыс, пишет FrankMedia.

Брокер «КИТ Финанс» полностью ограничил вывод денежных средств и пополнение счетов в долларах США и евро.

Брокеры «Финам», «Атон», ITinvest, «Цифра брокер» и БКС объяснили введение лимитов тем, что их банк-посредник изменил требования к проведению платежей и выводу средств со счетов.

При этом БКС сообщил, что банк-контрагент установил минимальную сумму вывода долларов и евро, а в «Финам» и «Цифра брокер» заявили о лимите банка только на доллары.

«Атон», «Финам» и «Цифра брокер» указали в клиентской рассылке, что их банком-партнером был российский Райффайзенбанк. Брокеры отметили, что введенные ограничения не коснутся этого банка.

Напомним, что Райффайзенбанк предупреждал, что с 2 марта увеличит минимальную сумму исходящего перевода в долларах США до $15 тыс. для юридических лиц, ИП и лиц, занимающихся частной практикой.

Единственным брокером, который назвал антироссийские санкции причиной ограничений, стал «КИТ Финанс».

По информации Frank Media, контрагентом «КИТ Финанс» по долларам был банк «Санкт-Петербург» (БСПБ), а по евро – Bank GPB International («дочка» Газпромбанка в Люксембурге). 25 февраля ЕС ввели против банка «Санкт-Петербург» санкции.