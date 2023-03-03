Государственные ведомства

Для госкомпаний начнет работать «директивная гильотина»

Власти перестанут контролировать выполнение требований по 21 устаревшей директиве. Они были изданы в 2013-2018 годах и уже неактуальны.

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Правительство одобрило предложение запустить «директивную гильотину» для госкомпаний. Об этом сообщается в телеграм-канале Минфина.

Механизм «директивной гильотины» отменит исполнение распоряжений, которые были изданы с 2013 по 2018 годы. Они уже потеряли актуальность.

Теперь государственные компании сократят время на администрирование неактуальных задач. С контроля снимут 21 устаревшую директиву. Все поставленные задачи по этим распоряжениям уже выполнены.

«Сейчас на компании с госучастием распространяется более 50 директив, существенная часть из них уже не отвечает специфике их деятельности», – сообщил Алексей Моисеев, заместитель Министра финансов.

До конца 2023 года в рамках «директивной гильотины» пересмотрят решения 2019-2022 годов.

Минфин совместно с Росимуществом и профильными министерствами подготовит предложения о прекращении работы по ранее поставленным задачам.

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