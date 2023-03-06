Маркировка товаров

🚱 Некоторым компаниям упростили работу с маркированной водой

Заведениям не придется сканировать коды маркировки, если они оказывают полноценные услуги общественного питания и включают воду в счет клиентов.

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Минпромторг и ЦРПТ упростили схему работы с маркированной водой для ресторанов. Таким компаниям не придется сканировать коды маркировки, если они оказывают полноценные услуги общественного питания и включают воду в счет клиентов. Такая продукция может быть использована для собственных нужд ресторана для приготовления блюд и напитков, а также передана потребителю, сообщает ТАСС.

«Таким образом, система работы не меняется, и ресторан просто должен сообщить о выводе воды из оборота в течение трех рабочих дней через личный кабинет в системе маркировки», – рассказали в ЦРПТ.

Сканировать коды маркировки нужно только в том случае, если ресторан продает воду клиенту непосредственно на кассе.

В ближайшие два года маркировка охватит большую часть товарных категорий. Нужно освоить особенности ЭДО при работе с маркированными товарами.

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