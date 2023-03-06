Вышло важное сообщение для работодателей от Росстата

Ведомство пояснило, в какие сроки работодатели должны сдавать сведения о просроченной зарплате в 2023 году.

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Вышло важное сообщение для работодателей от Росстата
Иллюстрация: freepik/freepik

Объявили сроки сдачи формы № 3-Ф «Сведения о просроченной задолженности по заработной плате» в 2023 году – письмо Росстата от 10.02.2023 № 356/ОГ.

Форма № 3-Ф заполняется по состоянию на 1 число каждого месяца и предоставляются на следующий день после отчетной даты – 2 числа месяца, следующего за отчетным.

Сроки представления отчета по форме № 3-Ф в 2023 году такие:

 

  • по состоянию на 1 января 2023 года – 9 января 2023 года;
  • по состоянию на 1 апреля 2023 года – 3 апреля 2023 года;
  • по состоянию на 1 июля 2023 года – 3 июля 2023 года;
  • по состоянию на 1 сентября 2023 года – 4 сентября 2023 года;
  • по состоянию на 1 декабря 2023 года – 4 декабря 2023 года.

В 2023 году нужно применять форму № 3-Ф «Сведения о просроченной задолженности по заработной плате», утвержденную приказом Росстата от 29.07.2022 № 532.

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