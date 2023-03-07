Проценты по займу не облагаются НПД

В отношении доходов, полученных в виде процентов по договорам займа, НПД не применяется.

Об этом сообщает Минфин в письме от 09.02.2023 № 03-11-11/10501.

Ранее аналогичные разъяснения Минфин давал в письме от 24.12.2021 № 03-04-05/105745.

В договоре займа нет никаких признаков услуг. Таким образом проценты по займу нельзя провести как доход самозанятого на НПД.

Кстати, еще раньше в письме № 03-11-11/12103 от 20.02.2021 Минфин высказывал абсолютно противоположную точку зрения. В письме говорится, что закон не запрещает платить НПД с процентов по займам.