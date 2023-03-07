ЦБ продлил ограничения на снятие инвалюты до 9 сентября 2023 года

Банк России продлил еще на полгода ограничения на снятие наличной иностранной валюты.

Снять валюту можно только в пределах 10 тыс. долларов⁣ (794 775 рублей) или эквивалент этой суммы в евро. Такой лимит действует с марта 2022 года. Остальную часть банк выдаст в рублях по рыночному курсу на день операции.

Если клиент зачислил деньги на счета после 9 марта 2022 года, банки тоже выдадут их по рыночному курсу в рублях.

За снятие долларов и евро комиссию банкам брать запрещено.

Валютные переводы без открытия счета и через электронные кошельки выдаются в рублях.

Сумма должна быть не меньше, чем рассчитанная по курсу ЦБ на день выплаты.

Банки могут продавать гражданам доллары США и евро, поступившие в их кассы после 9 апреля 2022 года. Лимитов на покупку наличных нет. То есть можно покупать и больше 10 тыс. долларов⁣, если у банка есть такая сумма.