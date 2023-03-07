«Мир» запустит b2b переводы с 25 апреля

Платежная система «Мир» обязала банки запустить денежные переводы между корпоративными картами и счетами (b2b-переводы). Об этом пишет «РБК» со ссылкой на технический бюллетень «Мир».

С 25 апреля 2023 года компании и ИП, у которых есть корпоративные карты «Мир», смогут пользоваться новым типом переводов и моментально получить средства.

Для перевода нужно указать назначение платежа, информацию о НДС, ИНН отправителя и получателя и сведения о его резидентстве.

После ухода из РФ платежных систем Visa и MasterCard, такие корпоративные операции стали невозможны. Компании отправляли средства с платежными поручениями. До введения санкций b2b-переводы работали на базе международных платежей.