Банки

«Мир» запустит b2b переводы с 25 апреля

Бизнес сможет моментально переводить средства между корпоративными счетами и картами. Оформлять платежное поручение больше не нужно.

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Платежная система «Мир» обязала банки запустить денежные переводы между корпоративными картами и счетами (b2b-переводы). Об этом пишет «РБК» со ссылкой на технический бюллетень «Мир».

С 25 апреля 2023 года компании и ИП, у которых есть корпоративные карты «Мир», смогут пользоваться новым типом переводов и моментально получить средства.

Для перевода нужно указать назначение платежа, информацию о НДС, ИНН отправителя и получателя и сведения о его резидентстве.

После ухода из РФ платежных систем Visa и MasterCard, такие корпоративные операции стали невозможны. Компании отправляли средства с платежными поручениями. До введения санкций b2b-переводы работали на базе международных платежей.

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