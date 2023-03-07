Ограничения для наличной инвалюты для бизнеса ЦБ тоже продлил

До 9 сентября юрлица-резиденты могут получить на командировочные расходы максимум только 5 тыс. долларов⁣ (397 388 рублей) или эквивалентную сумму в евро, фунтах стерлингов или японских иенах.

На другие валюты это ограничение не распространяется.

Ограничение связано с международными санкциями. Россия все еще испытывает проблемы с наличными долларами и евро, так как США и ЕС запретили продавать эти валюты в РФ.

Напомним, что Банк России продлил до 9 сентября 2023 года ограничения на снятие наличной иностранной валюты.