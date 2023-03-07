Наличные деньги

Ограничения для наличной инвалюты для бизнеса ЦБ тоже продлил

Юридические лица могут получить в ближайшие полгода наличную валюту на командировочные расходы только в пределах лимита.

Версия для печати

До 9 сентября юрлица-резиденты могут получить на командировочные расходы максимум только 5 тыс. долларов⁣ (397 388 рублей) или эквивалентную сумму в евро, фунтах стерлингов или японских иенах.

На другие валюты это ограничение не распространяется.

Ограничение связано с международными санкциями. Россия все еще испытывает проблемы с наличными долларами и евро, так как США и ЕС запретили продавать эти валюты в РФ.

Напомним, что Банк России продлил до 9 сентября 2023 года ограничения на снятие наличной иностранной валюты.

Зарплата

Индексация зарплат: какова цена ошибки 

Не так давно удивительная новость шокировала бизнес-сообщества: работник из Тюмени отсудил у руководства 5 млн рублей за то, что ему своевременно не проиндексировали зарплату. Меж тем, его работодатель мог выиграть процесс – если бы иначе сформулировал Положение об оплате труда.

Индексация зарплат: какова цена ошибки 

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Бухгалтеры

1С за рубежом, вход в банк-клиент и другие прелести работы бухгалтера-аутсорсера в отпуске за рубежом

Внутри подробности работы 1С за рубежом, вход в банк-клиент и другие прелести работы бухгалтера в отпуске... Строго запрещено читать тем, кто в отпуске отдыхает и находится «вне зоны действия сети».

1С за рубежом, вход в банк-клиент и другие прелести работы бухгалтера-аутсорсера в отпуске за рубежом
Страхование

Центробанк создаст компанию-оператора автоматизированной системы для страховщиков

Страховые компании передадут в единую систему данные о договорах ОСАГО, КАСКО, ДСАГО, а также о страховке жилья от чрезвычайных ситуаций. Застрахованные лица смогут дистанционно урегулировать страховые споры.

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Кадры

46% сотрудников готовы переехать в другой регион ради высокой зарплаты

Чаще всего для трудовой миграции рассматривают города Центрального федерального округа. Уровень заработной платы, которая заставила бы задуматься сотрудников о переезде, начинается со 100 тысяч рублей.

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Читать еще