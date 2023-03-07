Платежные системы

Оформить карты Visa и Masterсard можно в онлайн-банках Турции

Теперь сделать карту для оплаты товаров с иностранных сайтов можно не только в странах СНГ, но и в Турции. Услуга стоит от 30 тысяч рублей и нужно оформить доверенность.

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В Рунете стали предлагать оформление карт турецких банков, чтобы оплачивать покупки за границей и на иностранных сайтах, а также снимать наличные за рубежом. Об этом пишут «Известия».

Раньше сделать карту Visa и Masterсard можно было только в странах СНГ.

На сайте Turkish-card клиентам через доверенность предлагают получить карту Visa и Masterсard от Ziraat bank и Vakif bank.

Счет привязывается к номеру телефона из РФ, на него приходят все коды для подтверждения оплаты и входа в мобильное приложение банка.

Услуга стоит от 30 тыс. рублей, нужна предоплата 50%. Для оформления карты потребуются сканы внутреннего и заграничного паспортов, доверенность. При открытии заграничного счета нужно уведомить налоговую службу.

Карта пополняется переводом по системе SWIFT из любого банка, который не попал под санкции или через «Золотую корону».

Руководитель аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов считает, что подобные карты – это временное решение для оплаты товаров или услуг на иностранных сайтах. В любой момент их могут заблокировать из-за ужесточения санкций или технических проблем. Тогда вернуть деньги будет проблематично.

Помимо этого, есть риск кражи персональных данных.

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