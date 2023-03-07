Работодатели на 62% чаще ищут сотрудников, которые умеют работать с нейросетями

Число вакансий, где необходим навык работы с нейросетями, за полгода увеличилось на 62%. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя сервиса по поиску работы hh.ru.

В феврале 2023 года работодатели стали в 13 раз чаще искать специалистов по ChatGPT. Количество объявлений выросло с 3 до 38.

С помощью бота ChatGPT можно писать программный код, создавать и переводить тексты, отвечать на вопросы пользователей.

На сайтах по поиску работы ищут тех, кто умеет работать с приложениями DALL-E 2, Midjourney и Stable Diffusion. Эти нейросети генерируют изображения на основе текстовых описаний.

Также растет спрос на соискателей, которые знают программу Colorize для перевода черно-белых фотографий в цветные.

Навыки работы с нейросетями востребованы в IT-компаниях (45%), в финансовом секторе (14%), в электронике (6%), металлургии (5%) и в области бизнес-услуг (5%).

Таким соискателям готовы предложить должности программистов, пиарщиков, интернет-маркетологов и аналитиков.

Отметим, что официально ChatGPT не работает в РФ и в Белоруссии.