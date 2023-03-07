Минтруд поправит индикаторы риска для проверок ГИТ

Минтруд подготовил поправки к перечню индикаторов риска нарушений, которые инспекторы используют перед назначением внеплановой проверки. Проект проходит общественное обсуждение.
В перечень добавится несколько показателей, в частности:
- в текущем году произошло не меньше 2 несчастных случаев с легкими последствиями. При этом по сравнению с прошлым годом количество таких случаев возросло на 20% или больше;
- во ФГИС СОУТ нет данных о результатах оценки условий труда у работодателя, зарегистрированного в ЕГРЮЛ или ЕГРИП более 12 месяцев назад;
- истекли 5 лет с момента проведения последней спецоценки.
Поправки также уточняют и существующий индикатор про банкротство: «принятие судом заявления о признании банкротом работодателя, среднестатистическая численность работников которого равна или превышает 50 человек, в том числе совместителей». По новым правилам учитывать предлагают среднесписочную, а не среднестатистическую численность работников.