Минтруд поправит индикаторы риска для проверок ГИТ

Если с прошлой проверки спецоценки прошло пять лет, ГИТ придет снова. Будут и другие новые основания для проверок.

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Минтруд подготовил поправки к перечню индикаторов риска нарушений, которые инспекторы используют перед назначением внеплановой проверки. Проект проходит общественное обсуждение.

В перечень добавится несколько показателей, в частности:

  • в текущем году произошло не меньше 2 несчастных случаев с легкими последствиями. При этом по сравнению с прошлым годом количество таких случаев возросло на 20% или больше;
  • во ФГИС СОУТ нет данных о результатах оценки условий труда у работодателя, зарегистрированного в ЕГРЮЛ или ЕГРИП более 12 месяцев назад;
  • истекли 5 лет с момента проведения последней спецоценки.

Поправки также уточняют и существующий индикатор про банкротство: «принятие судом заявления о признании банкротом работодателя, среднестатистическая численность работников которого равна или превышает 50 человек, в том числе совместителей». По новым правилам учитывать предлагают среднесписочную, а не среднестатистическую численность работников.

 

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