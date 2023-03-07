🔥 Директора без зарплаты не надо включать в персонифицированный отчет

Разъяснения дала ФНС в письме от 02.03.2023 № БС-4-11/2477@.
По закону № 167-ФЗ застрахованными, в том числе, считаются работающие по трудовому договору или договору ГПХ руководители организаций, являющиеся:
- единственными учредителями;
- членами организаций;
- собственниками их имуществ.
При этом есть такие варианты оформления отношений между организацией и ее руководителем:
- заключение трудового договора;
- заключение договора ГПХ;
- назначение физлица руководителем в соответствии с протоколом общего собрания или иным документом, в котором выражено решение учредителей, на которого возлагается функционал ЕИО.
Если в отношениях между руководителем и организацией нет признаков трудовых отношений или ГПХ, а также нет зарплаты, руководитель не может быть отнесен к кругу застрахованных лиц в целях Федерального закона № 167-ФЗ.
Таким образом, руководители (председатели) и/или члены организаций, безвозмездно выполняющие трудовые функции, в отношении которых не начисляются страховые взносы, относятся к неработающим лицам.
На них персонифицированные сведения о физлицах сдавать не надо.