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🔥 Директора без зарплаты не надо включать в персонифицированный отчет

Ежемесячно надо сдавать персонифицированные сведения о физлицах, куда включаются, в том числе, и работники без зарплаты. Но по руководителям есть нюанс.

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🔥 Директора без зарплаты не надо включать в персонифицированный отчет
Иллюстрация: freepik/freepik

Разъяснения дала ФНС в письме от 02.03.2023 № БС-4-11/2477@.

По закону № 167-ФЗ застрахованными, в том числе, считаются работающие по трудовому договору или договору ГПХ руководители организаций, являющиеся:

  • единственными учредителями;
  • членами организаций;
  • собственниками их имуществ.

При этом есть такие варианты оформления отношений между организацией и ее руководителем:

  • заключение трудового договора;
  • заключение договора ГПХ;
  • назначение физлица руководителем в соответствии с протоколом общего собрания или иным документом, в котором выражено решение учредителей, на которого возлагается функционал ЕИО.

Если в отношениях между руководителем и организацией нет признаков трудовых отношений или ГПХ, а также нет зарплаты, руководитель не может быть отнесен к кругу застрахованных лиц в целях Федерального закона № 167-ФЗ.

Таким образом, руководители (председатели) и/или члены организаций, безвозмездно выполняющие трудовые функции, в отношении которых не начисляются страховые взносы, относятся к неработающим лицам.

На них персонифицированные сведения о физлицах сдавать не надо.

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