⚡ Финансовые грабли, на которые наступают предприниматели. А вы можете выручить

Запишитесь на курс по управленческому учету, освойте новую профессию и выдавайте точный управленческий отчет руководству.
1. Допускают кассовые разрывы. Справиться с проблемой можно легко:
Сколько денег куда уходит и откуда приходит покажет Отчет о движении денежных средств.
В Бюджете видно, какие поступления и расходы ожидаются.
Платежный календарь отражает даты предполагаемых оплат от клиентов, возможные кассовые разрывы
2. Покрывают кассовые разрывы из своего кармана. Вместо крайней меры, можно:
Продать неиспользуемые активы.
Взять предоплату с клиентов.
Договориться о возвращении дебиторской задолженности.
Использовать овердрафт..
Взять кредит.
Воспользоваться факторингом.
3. Не планируют расходы в платежном календаре. В ПК нужно планировать не только зачисления, но и траты.
4. Вкладывают в бизнес деньги спонтанно. А потому часто не знают сумму собственного капитала.
5. Не ставят годовые цели по выручке и прибыли.
В ваших силах помочь бизнесу развиваться не стихийно, а под управлением. Пройдите курс по управленческому учету и сможете подсказывать собственникам, как добиться высоких финансовых целей уже 2023 году.
Кстати, курс повышения квалификации сейчас можно получить в подарок.