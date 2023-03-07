⚡ Финансовые грабли, на которые наступают предприниматели. А вы можете выручить

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1. Допускают кассовые разрывы. Справиться с проблемой можно легко:

Сколько денег куда уходит и откуда приходит покажет Отчет о движении денежных средств.

В Бюджете видно, какие поступления и расходы ожидаются.

Платежный календарь отражает даты предполагаемых оплат от клиентов, возможные кассовые разрывы

2. Покрывают кассовые разрывы из своего кармана. Вместо крайней меры, можно:

Продать неиспользуемые активы.

Взять предоплату с клиентов.

Договориться о возвращении дебиторской задолженности.

Использовать овердрафт..

Взять кредит.

Воспользоваться факторингом.

3. Не планируют расходы в платежном календаре. В ПК нужно планировать не только зачисления, но и траты.

4. Вкладывают в бизнес деньги спонтанно. А потому часто не знают сумму собственного капитала.

5. Не ставят годовые цели по выручке и прибыли.

В ваших силах помочь бизнесу развиваться не стихийно, а под управлением. Пройдите курс по управленческому учету и сможете подсказывать собственникам, как добиться высоких финансовых целей уже 2023 году.

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