Управленческий учет

⚡ Финансовые грабли, на которые наступают предприниматели. А вы можете выручить

Больше половины предпринимателей ведут управленческий учет самостоятельно, не откладывая другие процессы, за которые отвечают. Поэтому легко допускают ошибки. Некоторые из них выделили авторы-составители курса об управленческом учете.

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Запишитесь на курс по управленческому учету, освойте новую профессию и выдавайте точный управленческий отчет руководству.

1. Допускают кассовые разрывы. Справиться с проблемой можно легко:

  • Сколько денег куда уходит и откуда приходит покажет Отчет о движении денежных средств.

  • В Бюджете видно, какие поступления и расходы ожидаются.

  • Платежный календарь отражает даты предполагаемых оплат от клиентов, возможные кассовые разрывы

2. Покрывают кассовые разрывы из своего кармана. Вместо крайней меры, можно:

  • Продать неиспользуемые активы.

  • Взять предоплату с клиентов.

  • Договориться о возвращении дебиторской задолженности.

  • Использовать овердрафт..

  • Взять кредит.

  • Воспользоваться факторингом.

3. Не планируют расходы в платежном календаре. В ПК нужно планировать не только зачисления, но и траты.

4. Вкладывают в бизнес деньги спонтанно. А потому часто не знают сумму собственного капитала.

5. Не ставят годовые цели по выручке и прибыли.

В ваших силах помочь бизнесу развиваться не стихийно, а под управлением. Пройдите курс по управленческому учету и сможете подсказывать собственникам, как добиться высоких финансовых целей уже 2023 году.

Кстати, курс повышения квалификации сейчас можно получить в подарок.

Управленческий учет

⚡ Финансовые грабли, на которые наступают предприниматели. А вы можете выручить

Больше половины предпринимателей ведут управленческий учет самостоятельно, не откладывая другие процессы, за которые отвечают. Поэтому легко допускают ошибки. Некоторые из них выделили авторы-составители курса об управленческом учете.

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