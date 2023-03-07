Брокеры под санкциями. Через кого инвестируете вы?

Еще в прошлом году под санкциями оказались «ВТБ Мои инвестиции», «Сбербанк Инвестиции», «Открытие Инвестиции», «Альфа Инвестиции», «Совкомбанк Инвестиции», «ПСБ Инвестиции».
Но даже на тот момент список брокеров был достаточно длинный: «БКС Мир инвестиций», «Тинькофф Инвестиции», «МТС Инвестиции»,«ГПБ Инвестиции», «Атон», «ITI Capital», «Кит Финанс», «БК Регион», Брокер КБ «Ренессанс Кредит», «Инвестиционная палата» и другие.
Но вводят новые санкции для российских банков. А брокеры устанавливают ограничения для клиентов.
Если инвестируете, расскажите, с какими брокерами сотрудничаете?