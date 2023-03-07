Программно-аппаратные комплексы из реестра российского ПО учитывают в льготных доходах IT-компании

Перечень профильных доходов – зарытый. Он есть в п. 1.15 ст. 284 НК РФ и п. 5 ст. 427 НК РФ.
Номера абзацев для доходов в этих пунктах совпадают.
Смотрите в нашей таблице перечень профильных доходов в разрезе абзацев.
В частности, в абзаце 11 есть доход от реализации разработанных программно-аппаратных комплексов (ПАК). Но такие ПАК должны быть включены в реестр российского ПО.
Если компания реализует ПАК, включенные в реестр, этот доход идет в долю 70%. Если происходит реализация ПАК, которых нет в реестре, то такие доходы в сумму профильных не входят.
Разъяснение дает Минфин в письме от 14.02.2023 № 03-03-06/3/11912.