IT-компании

Программно-аппаратные комплексы из реестра российского ПО учитывают в льготных доходах IT-компании

Аккредитованные IT-компании применяют ставку налога на прибыль 0% и тариф взносов 7,6%, если профильные доходы составляют не менее 70% от общих доходов.

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Перечень профильных доходов – зарытый. Он есть в п. 1.15 ст. 284 НК РФ и п. 5 ст. 427 НК РФ.

Номера абзацев для доходов в этих пунктах совпадают.

Смотрите в нашей таблице перечень профильных доходов в разрезе абзацев.

В частности, в абзаце 11 есть доход от реализации разработанных программно-аппаратных комплексов (ПАК). Но такие ПАК должны быть включены в реестр российского ПО.

Если компания реализует ПАК, включенные в реестр, этот доход идет в долю 70%. Если происходит реализация ПАК, которых нет в реестре, то такие доходы в сумму профильных не входят.

Разъяснение дает Минфин в письме от 14.02.2023 № 03-03-06/3/11912.

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