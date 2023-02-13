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Профильные доходы IT-компаний для налоговых льгот: перечень и разъяснения

Исчерпывающий перечень льготных доходов IT-организаций включает 11 пунктов. При этом есть исключения. Смотрите список в нашей таблице.

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Профильные доходы IT-компаний для налоговых льгот: перечень и разъяснения
Иллюстрация: Вера Ревина /«Клерк»

3аконом от 14.07.2022 № 321-ФЗ в НК РФ внесли поправки по налоговым льготам IT-компаний. В том числе, расширили перечень доходов IT-компаний, которые учитываются при расчете доли для льгот.

Минфин выпустил ряд разъясняющих писем на этот счет. Мы сделали обзор этих разъяснений.

Льготы и условия

Для IT-компаний действует ставка налога на прибыль 0% в течение 2022 – 2024 годов.

Тариф страховых взносов – 7,6%.

Кроме того, доходы от программ, внесенных в реестр российского ПО, не облагаются НДС.

Для льготы по налогу на прибыль и взносов есть два условия:

  • наличие аккредитации;
  • доля профильных доходов – от 70%.

Состав доходов

Профильные доходы, которые при подсчете доли включают в числитель формулы, перечислены в п. 1.15 ст. 284 НК РФ и п. 5 ст. 427 НК. Номера абзацев в этих пунктах идентичны (абз.4 п.1.15 ст.284 НК идентичен абз.4 п.5 ст.427 НК и т. д.).

Этот список – исчерпывающий.

Смотрите перечень льготных доходов в нашей таблице.

Номер абзаца

Доходы

Исключение

4

от реализации экземпляров разработанных, адаптированных и модифицированных организацией либо лицом, входящим в одну группу с организацией, программ для ЭВМ, баз данных (собственные программы)

 

5

от передачи исключительных прав на собственные программы для ЭВМ, базы данных

 

7

 

от предоставления прав использования собственных программ для ЭВМ, баз данных, в том числе удаленно через интернет и другую информационно-телекоммуникационную сеть, включая обновления к ним и дополнительные функциональные возможности

случаи, когда такие права состоят:

– в получении возможности в отношении определенного товара разместить интернете предложение, объявление о заключении договора купли-продажи и заключить договор, произвести предоплату и при этом организация также обеспечивает возможность хранения, упаковки, доставки, выдачи такого товара;

– в получении возможности участвовать в закупках по 44-ФЗ и 223-ФЗ;

– в получении возможности осуществлять безналичные денежные операции;

– в получении банковских, финансовых услуг, услуг на рынке ценных бумаг;

– в получении услуг по сделкам с недвижимостью;

– в получении возможности размещать информацию об услугах общественного питания;

– в получении возможности формировать коды маркировки;

– в получении возможности получать услуги голосовой информации)

 

8

от оказания услуг (выполнения работ) по разработке, адаптации и модификации программ для ЭВМ, баз данных (программных средств и информационных продуктов вычислительной техники)

(заказные программы)

 

9

 

от оказания услуг (работ) по установке, тестированию и сопровождению собственных и заказных программ для ЭВМ, баз данных.

 

10

от оказания услуг по разработке (включая тестирование и сопровождение) ПАК, включенных в реестр российского ПО при наличии документов, а также по адаптации, модификации, тестированию и сопровождению ПАК, включенных в реестр

 

11

 

от реализации разработанных ПАК, включенных в реестр

 

12

от оказания услуг с использованием собственных программ для ЭВМ, баз данных, включенных в единый реестр (либо составная часть собственного ПО включена в реестр), по распространению рекламной информации в интернете или получению доступа к ней

 

13

от оказания услуг с использованием собственных программ для ЭВМ, баз данных, включенных в реестр (либо составная часть собственного ПО включена в реестр), по предоставлению доступа к аудиовизуальным произведениям и сообщениям телепередач на аудиовизуальном сервисе, включенном в реестр аудиовизуальных сервисов

 

14

от оказания услуг и предоставления прав использования, заключающихся в предоставлении доступа к фонограммам с использованием собственных программ для ЭВМ, баз данных, включенных в реестр

 

15

от оказания услуг в интернете с использованием собственных программ для ЭВМ, баз данных, включенных в реестр, по размещению и продвижению предложений, объявлений о приобретении (реализации) товаров (работ, услуг), предложений о трудоустройстве, услуг по поиску предложений, объявлений (доступа к таким предложениям, объявлениям

доходы:

– от оказания услуг, если они состоят в предоставлении возможности разместить в интернете предложение, объявление о заключении договора купли-продажи товара и заключить договор, произвести предоплату и при этом организация также обеспечивает возможность хранения, упаковки, доставки, выдачи такого товара покупателю;

– от оказания данной услуг, если они состоят в получении возможности разместить информацию о потенциальном спросе на услуги по перевозке пассажиров и багажа легковым такси;

– в получении возможности разместить информацию об услугах общественного питания;

– в получении возможности участвовать в процедуре закупок;

– в получении возможности участвовать в организованных торгах на товарном рынке;

– в получении возможности проводить операции по безналичному переводу;

– в получении банковских, финансовых услуг, услуг на рынке ценных бумаг;

– в получении услуг, связанных с совершением сделок недвижимостью;

в получении возможности формировать маркировки;

– в получении возможности получать услуги связи по передаче данных)

 

16

от оказания организацией, имеющей образовательную лицензию, с использованием собственных программ для ЭВМ, баз данных, включенных в реестр, услуг по предоставлению доступа к электронной образовательной и просветительской информации

 

Банковские услуги

В состав льготных не идут доходы от предоставления прав на собственные программы ПО, если эти права состоят в получении банковских, финансовых услуг.

Речь, в том числе, о таких услугах, оказываемых банками, небанковскими кредитными организациями и иными организациями:

  • финансирования под уступку денежного требования;
  • услуги на рынке ценных бумаг (дилерская деятельность, брокерская деятельность, деятельность форекс-дилеров).

Основание – абзац 7 пункта 1.15 статьи 284 и пункта 5 статьи 427 НК РФ.

Эта норма в части исключения для ПО на банковские услуги работает с 2023 года.

Разъяснение дает Минфин в письме от 04.10.2022 № 03-03-06/1/95687.

Адаптация и модификация чужого ПО

При расчете 70% доли доходов можно учитывать доходы от услуг по адаптации и модификации программ, если их разработку компания не осуществляла.

Основание – абзац 8 пункта 1.15 статьи 284 и пункта 5 статьи 427 НК РФ.

По этому абзацу не важно, разрабатывала компания сама программу или нет. Адаптировать и модифицировать можно и другие программы.

На эти чужие программы также распространяется понятие «заказные программы».

Такое разъяснение ФНС дает в письме от 25.01.2023 № СД-4-3/763@.

Тестирование программ

Доходы от услуг по установке, тестированию и сопровождению собственных программ для ЭВМ входят в состав льготных.

При этом под собственными программами для ЭВМ понимаются программы, разработанные, адаптированные или модифицированные этой ИТ-организацией либо лицом, входящим в одну группу лиц с данной организацией.

Основание – абзац 9, абзац 4 пункта 5 статьи 284 и пункта 5 статьи 427 НК РФ.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 01.12.2022 № 03-15-05/117730.

ПАК

Если компания занимается внедрением и сопровождением ПАК, а не их разработкой, она может включать такие доходы в состав льготных.

То есть, в льготные доходы идут услуг по тестированию и сопровождению любых ПАК, включенных в реестр российских программ, в том числе ПАК, разработку которых организация не осуществляла.

Основание – абзац 10 пункта 1.15 статьи 284 и пункта 5 статьи 427 НК РФ.

Такое разъяснение ФНС дает в письме от 25.01.2023 № СД-4-3/763@.

Реклама в интернете

Можно включать в число льготных доходы от оказания услуг по распространению рекламной информации в интернете, при условии, что это делают собственной программой для ЭВМ, включенной в реестр российского ПО.

Основание – абзац 12 пункта 1.15 статьи 284 и пункта 5 статьи 427 НК РФ.

Разъяснение дает Минфин в письме от 28.10.2022 № 03-03-06/1/104927.

Объявления в интернете

Доходы от оказания услуг в интернете с использованием собственных программ для ЭВМ по размещению и продвижению предложений, объявлений о приобретении товаров, предложений о трудоустройстве и т. д. можно включать в состав льготных, но только при одно условии.

Программа для ЭВМ для таких услуг (или ее составная часть) должна быть включена в реестр российского ПО.

Если программа IT-компании в этот реестр не входит, то доходы от таких услуг в состав льготных не идут.

Основание – абзац 15 пункта 1.15 статьи 284 и пункта 5 статьи 427 НК РФ.

Разъяснение дает Минфин в письме от 05.10.2022 № 03-03-06/1/96241.

Общие доходы

Гранты

Льготные доходы включают в числитель формулы, общие – в знаменатель.

Соответственно, чем больше доходов не льготных, входящих в знаменательно, но не входящих в числитель, тем хуже.

Минфин в письме от 24.08.2022 № 03-03-06/1/82480 разъяснил, что грант не надо включать в общие доходы.

В знаменатель формулы идут все доходы для целей налога на прибыль. Гранты – это целевое финансирование, поэтому их для расчета права на льготы не надо учитывать.

Субсидии

Субсидии, кроме субсидий, полученных в рамках возмездного договора, не включаются в общую сумму доходов IT-компании для подсчета доли льготных доходов.

Разъяснение дает Минфин в письме от 09.11.2022 № 03-03-06/1/108933.

Как считать доходы

IT-компании на ОСНО учитывают доходы методом начисления. Но могут применять и кассовый метод, если они имеют на него право.

IT-компании на УСН для подсчета доли доходов применяет кассовый метод.

Разъяснение дает Минфин в письме от 28.10.2022 № 03-15-05/105082.

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