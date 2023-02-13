Профильные доходы IT-компаний для налоговых льгот: перечень и разъяснения

3аконом от 14.07.2022 № 321-ФЗ в НК РФ внесли поправки по налоговым льготам IT-компаний. В том числе, расширили перечень доходов IT-компаний, которые учитываются при расчете доли для льгот.

Минфин выпустил ряд разъясняющих писем на этот счет. Мы сделали обзор этих разъяснений.

Льготы и условия

Для IT-компаний действует ставка налога на прибыль 0% в течение 2022 – 2024 годов.

Тариф страховых взносов – 7,6%.

Кроме того, доходы от программ, внесенных в реестр российского ПО, не облагаются НДС.

Для льготы по налогу на прибыль и взносов есть два условия:

наличие аккредитации;

доля профильных доходов – от 70%.

Состав доходов

Этот список – исчерпывающий.

Смотрите перечень льготных доходов в нашей таблице.

Номер абзаца Доходы Исключение 4 от реализации экземпляров разработанных, адаптированных и модифицированных организацией либо лицом, входящим в одну группу с организацией, программ для ЭВМ, баз данных (собственные программы) 5 от передачи исключительных прав на собственные программы для ЭВМ, базы данных 7 от предоставления прав использования собственных программ для ЭВМ, баз данных, в том числе удаленно через интернет и другую информационно-телекоммуникационную сеть, включая обновления к ним и дополнительные функциональные возможности случаи, когда такие права состоят: – в получении возможности в отношении определенного товара разместить интернете предложение, объявление о заключении договора купли-продажи и заключить договор, произвести предоплату и при этом организация также обеспечивает возможность хранения, упаковки, доставки, выдачи такого товара; – в получении возможности участвовать в закупках по 44-ФЗ и 223-ФЗ; – в получении возможности осуществлять безналичные денежные операции; – в получении банковских, финансовых услуг, услуг на рынке ценных бумаг; – в получении услуг по сделкам с недвижимостью; – в получении возможности размещать информацию об услугах общественного питания; – в получении возможности формировать коды маркировки; – в получении возможности получать услуги голосовой информации) 8 от оказания услуг (выполнения работ) по разработке, адаптации и модификации программ для ЭВМ, баз данных (программных средств и информационных продуктов вычислительной техники) (заказные программы) 9 от оказания услуг (работ) по установке, тестированию и сопровождению собственных и заказных программ для ЭВМ, баз данных. 10 от оказания услуг по разработке (включая тестирование и сопровождение) ПАК, включенных в реестр российского ПО при наличии документов, а также по адаптации, модификации, тестированию и сопровождению ПАК, включенных в реестр 11 от реализации разработанных ПАК, включенных в реестр 12 от оказания услуг с использованием собственных программ для ЭВМ, баз данных, включенных в единый реестр (либо составная часть собственного ПО включена в реестр), по распространению рекламной информации в интернете или получению доступа к ней 13 от оказания услуг с использованием собственных программ для ЭВМ, баз данных, включенных в реестр (либо составная часть собственного ПО включена в реестр), по предоставлению доступа к аудиовизуальным произведениям и сообщениям телепередач на аудиовизуальном сервисе, включенном в реестр аудиовизуальных сервисов 14 от оказания услуг и предоставления прав использования, заключающихся в предоставлении доступа к фонограммам с использованием собственных программ для ЭВМ, баз данных, включенных в реестр 15 от оказания услуг в интернете с использованием собственных программ для ЭВМ, баз данных, включенных в реестр, по размещению и продвижению предложений, объявлений о приобретении (реализации) товаров (работ, услуг), предложений о трудоустройстве, услуг по поиску предложений, объявлений (доступа к таким предложениям, объявлениям доходы: – от оказания услуг, если они состоят в предоставлении возможности разместить в интернете предложение, объявление о заключении договора купли-продажи товара и заключить договор, произвести предоплату и при этом организация также обеспечивает возможность хранения, упаковки, доставки, выдачи такого товара покупателю; – от оказания данной услуг, если они состоят в получении возможности разместить информацию о потенциальном спросе на услуги по перевозке пассажиров и багажа легковым такси; – в получении возможности разместить информацию об услугах общественного питания; – в получении возможности участвовать в процедуре закупок; – в получении возможности участвовать в организованных торгах на товарном рынке; – в получении возможности проводить операции по безналичному переводу; – в получении банковских, финансовых услуг, услуг на рынке ценных бумаг; – в получении услуг, связанных с совершением сделок недвижимостью; в получении возможности формировать маркировки; – в получении возможности получать услуги связи по передаче данных) 16 от оказания организацией, имеющей образовательную лицензию, с использованием собственных программ для ЭВМ, баз данных, включенных в реестр, услуг по предоставлению доступа к электронной образовательной и просветительской информации

Банковские услуги

В состав льготных не идут доходы от предоставления прав на собственные программы ПО, если эти права состоят в получении банковских, финансовых услуг.

Речь, в том числе, о таких услугах, оказываемых банками, небанковскими кредитными организациями и иными организациями:

финансирования под уступку денежного требования;

услуги на рынке ценных бумаг (дилерская деятельность, брокерская деятельность, деятельность форекс-дилеров).

Эта норма в части исключения для ПО на банковские услуги работает с 2023 года.

Разъяснение дает Минфин в письме от 04.10.2022 № 03-03-06/1/95687.

Адаптация и модификация чужого ПО

При расчете 70% доли доходов можно учитывать доходы от услуг по адаптации и модификации программ, если их разработку компания не осуществляла.

По этому абзацу не важно, разрабатывала компания сама программу или нет. Адаптировать и модифицировать можно и другие программы.

На эти чужие программы также распространяется понятие «заказные программы».

Такое разъяснение ФНС дает в письме от 25.01.2023 № СД-4-3/763@.

Тестирование программ

Доходы от услуг по установке, тестированию и сопровождению собственных программ для ЭВМ входят в состав льготных.

При этом под собственными программами для ЭВМ понимаются программы, разработанные, адаптированные или модифицированные этой ИТ-организацией либо лицом, входящим в одну группу лиц с данной организацией.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 01.12.2022 № 03-15-05/117730.

ПАК

Если компания занимается внедрением и сопровождением ПАК, а не их разработкой, она может включать такие доходы в состав льготных.

То есть, в льготные доходы идут услуг по тестированию и сопровождению любых ПАК, включенных в реестр российских программ, в том числе ПАК, разработку которых организация не осуществляла.

Такое разъяснение ФНС дает в письме от 25.01.2023 № СД-4-3/763@.

Реклама в интернете

Можно включать в число льготных доходы от оказания услуг по распространению рекламной информации в интернете, при условии, что это делают собственной программой для ЭВМ, включенной в реестр российского ПО.

Разъяснение дает Минфин в письме от 28.10.2022 № 03-03-06/1/104927.

Объявления в интернете

Доходы от оказания услуг в интернете с использованием собственных программ для ЭВМ по размещению и продвижению предложений, объявлений о приобретении товаров, предложений о трудоустройстве и т. д. можно включать в состав льготных, но только при одно условии.

Программа для ЭВМ для таких услуг (или ее составная часть) должна быть включена в реестр российского ПО.

Если программа IT-компании в этот реестр не входит, то доходы от таких услуг в состав льготных не идут.

Разъяснение дает Минфин в письме от 05.10.2022 № 03-03-06/1/96241.

Общие доходы

Гранты

Льготные доходы включают в числитель формулы, общие – в знаменатель.

Соответственно, чем больше доходов не льготных, входящих в знаменательно, но не входящих в числитель, тем хуже.

Минфин в письме от 24.08.2022 № 03-03-06/1/82480 разъяснил, что грант не надо включать в общие доходы.

В знаменатель формулы идут все доходы для целей налога на прибыль. Гранты – это целевое финансирование, поэтому их для расчета права на льготы не надо учитывать.

Субсидии

Субсидии, кроме субсидий, полученных в рамках возмездного договора, не включаются в общую сумму доходов IT-компании для подсчета доли льготных доходов.

Разъяснение дает Минфин в письме от 09.11.2022 № 03-03-06/1/108933.

Как считать доходы

IT-компании на ОСНО учитывают доходы методом начисления. Но могут применять и кассовый метод, если они имеют на него право.

IT-компании на УСН для подсчета доли доходов применяет кассовый метод.

Разъяснение дает Минфин в письме от 28.10.2022 № 03-15-05/105082.