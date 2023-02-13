Профильные доходы IT-компаний для налоговых льгот: перечень и разъяснения

3аконом от 14.07.2022 № 321-ФЗ в НК РФ внесли поправки по налоговым льготам IT-компаний. В том числе, расширили перечень доходов IT-компаний, которые учитываются при расчете доли для льгот.
Минфин выпустил ряд разъясняющих писем на этот счет. Мы сделали обзор этих разъяснений.
Льготы и условия
Для IT-компаний действует ставка налога на прибыль 0% в течение 2022 – 2024 годов.
Тариф страховых взносов – 7,6%.
Кроме того, доходы от программ, внесенных в реестр российского ПО, не облагаются НДС.
Для льготы по налогу на прибыль и взносов есть два условия:
- наличие аккредитации;
- доля профильных доходов – от 70%.
Состав доходов
Профильные доходы, которые при подсчете доли включают в числитель формулы, перечислены в п. 1.15 ст. 284 НК РФ и п. 5 ст. 427 НК. Номера абзацев в этих пунктах идентичны (абз.4 п.1.15 ст.284 НК идентичен абз.4 п.5 ст.427 НК и т. д.).
Этот список – исчерпывающий.
Смотрите перечень льготных доходов в нашей таблице.
Номер абзаца
Доходы
Исключение
4
от реализации экземпляров разработанных, адаптированных и модифицированных организацией либо лицом, входящим в одну группу с организацией, программ для ЭВМ, баз данных (собственные программы)
5
от передачи исключительных прав на собственные программы для ЭВМ, базы данных
7
от предоставления прав использования собственных программ для ЭВМ, баз данных, в том числе удаленно через интернет и другую информационно-телекоммуникационную сеть, включая обновления к ним и дополнительные функциональные возможности
случаи, когда такие права состоят:
– в получении возможности в отношении определенного товара разместить интернете предложение, объявление о заключении договора купли-продажи и заключить договор, произвести предоплату и при этом организация также обеспечивает возможность хранения, упаковки, доставки, выдачи такого товара;
– в получении возможности участвовать в закупках по 44-ФЗ и 223-ФЗ;
– в получении возможности осуществлять безналичные денежные операции;
– в получении банковских, финансовых услуг, услуг на рынке ценных бумаг;
– в получении услуг по сделкам с недвижимостью;
– в получении возможности размещать информацию об услугах общественного питания;
– в получении возможности формировать коды маркировки;
– в получении возможности получать услуги голосовой информации)
8
от оказания услуг (выполнения работ) по разработке, адаптации и модификации программ для ЭВМ, баз данных (программных средств и информационных продуктов вычислительной техники)
(заказные программы)
9
от оказания услуг (работ) по установке, тестированию и сопровождению собственных и заказных программ для ЭВМ, баз данных.
10
от оказания услуг по разработке (включая тестирование и сопровождение) ПАК, включенных в реестр российского ПО при наличии документов, а также по адаптации, модификации, тестированию и сопровождению ПАК, включенных в реестр
11
от реализации разработанных ПАК, включенных в реестр
12
от оказания услуг с использованием собственных программ для ЭВМ, баз данных, включенных в единый реестр (либо составная часть собственного ПО включена в реестр), по распространению рекламной информации в интернете или получению доступа к ней
13
от оказания услуг с использованием собственных программ для ЭВМ, баз данных, включенных в реестр (либо составная часть собственного ПО включена в реестр), по предоставлению доступа к аудиовизуальным произведениям и сообщениям телепередач на аудиовизуальном сервисе, включенном в реестр аудиовизуальных сервисов
14
от оказания услуг и предоставления прав использования, заключающихся в предоставлении доступа к фонограммам с использованием собственных программ для ЭВМ, баз данных, включенных в реестр
15
от оказания услуг в интернете с использованием собственных программ для ЭВМ, баз данных, включенных в реестр, по размещению и продвижению предложений, объявлений о приобретении (реализации) товаров (работ, услуг), предложений о трудоустройстве, услуг по поиску предложений, объявлений (доступа к таким предложениям, объявлениям
доходы:
– от оказания услуг, если они состоят в предоставлении возможности разместить в интернете предложение, объявление о заключении договора купли-продажи товара и заключить договор, произвести предоплату и при этом организация также обеспечивает возможность хранения, упаковки, доставки, выдачи такого товара покупателю;
– от оказания данной услуг, если они состоят в получении возможности разместить информацию о потенциальном спросе на услуги по перевозке пассажиров и багажа легковым такси;
– в получении возможности разместить информацию об услугах общественного питания;
– в получении возможности участвовать в процедуре закупок;
– в получении возможности участвовать в организованных торгах на товарном рынке;
– в получении возможности проводить операции по безналичному переводу;
– в получении банковских, финансовых услуг, услуг на рынке ценных бумаг;
– в получении услуг, связанных с совершением сделок недвижимостью;
в получении возможности формировать маркировки;
– в получении возможности получать услуги связи по передаче данных)
16
от оказания организацией, имеющей образовательную лицензию, с использованием собственных программ для ЭВМ, баз данных, включенных в реестр, услуг по предоставлению доступа к электронной образовательной и просветительской информации
Банковские услуги
В состав льготных не идут доходы от предоставления прав на собственные программы ПО, если эти права состоят в получении банковских, финансовых услуг.
Речь, в том числе, о таких услугах, оказываемых банками, небанковскими кредитными организациями и иными организациями:
- финансирования под уступку денежного требования;
- услуги на рынке ценных бумаг (дилерская деятельность, брокерская деятельность, деятельность форекс-дилеров).
Основание – абзац 7 пункта 1.15 статьи 284 и пункта 5 статьи 427 НК РФ.
Эта норма в части исключения для ПО на банковские услуги работает с 2023 года.
Разъяснение дает Минфин в письме от 04.10.2022 № 03-03-06/1/95687.
Адаптация и модификация чужого ПО
При расчете 70% доли доходов можно учитывать доходы от услуг по адаптации и модификации программ, если их разработку компания не осуществляла.
Основание – абзац 8 пункта 1.15 статьи 284 и пункта 5 статьи 427 НК РФ.
По этому абзацу не важно, разрабатывала компания сама программу или нет. Адаптировать и модифицировать можно и другие программы.
На эти чужие программы также распространяется понятие «заказные программы».
Такое разъяснение ФНС дает в письме от 25.01.2023 № СД-4-3/763@.
Тестирование программ
Доходы от услуг по установке, тестированию и сопровождению собственных программ для ЭВМ входят в состав льготных.
При этом под собственными программами для ЭВМ понимаются программы, разработанные, адаптированные или модифицированные этой ИТ-организацией либо лицом, входящим в одну группу лиц с данной организацией.
Основание – абзац 9, абзац 4 пункта 5 статьи 284 и пункта 5 статьи 427 НК РФ.
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 01.12.2022 № 03-15-05/117730.
ПАК
Если компания занимается внедрением и сопровождением ПАК, а не их разработкой, она может включать такие доходы в состав льготных.
То есть, в льготные доходы идут услуг по тестированию и сопровождению любых ПАК, включенных в реестр российских программ, в том числе ПАК, разработку которых организация не осуществляла.
Основание – абзац 10 пункта 1.15 статьи 284 и пункта 5 статьи 427 НК РФ.
Такое разъяснение ФНС дает в письме от 25.01.2023 № СД-4-3/763@.
Реклама в интернете
Можно включать в число льготных доходы от оказания услуг по распространению рекламной информации в интернете, при условии, что это делают собственной программой для ЭВМ, включенной в реестр российского ПО.
Основание – абзац 12 пункта 1.15 статьи 284 и пункта 5 статьи 427 НК РФ.
Разъяснение дает Минфин в письме от 28.10.2022 № 03-03-06/1/104927.
Объявления в интернете
Доходы от оказания услуг в интернете с использованием собственных программ для ЭВМ по размещению и продвижению предложений, объявлений о приобретении товаров, предложений о трудоустройстве и т. д. можно включать в состав льготных, но только при одно условии.
Программа для ЭВМ для таких услуг (или ее составная часть) должна быть включена в реестр российского ПО.
Если программа IT-компании в этот реестр не входит, то доходы от таких услуг в состав льготных не идут.
Основание – абзац 15 пункта 1.15 статьи 284 и пункта 5 статьи 427 НК РФ.
Разъяснение дает Минфин в письме от 05.10.2022 № 03-03-06/1/96241.
Общие доходы
Гранты
Льготные доходы включают в числитель формулы, общие – в знаменатель.
Соответственно, чем больше доходов не льготных, входящих в знаменательно, но не входящих в числитель, тем хуже.
Минфин в письме от 24.08.2022 № 03-03-06/1/82480 разъяснил, что грант не надо включать в общие доходы.
В знаменатель формулы идут все доходы для целей налога на прибыль. Гранты – это целевое финансирование, поэтому их для расчета права на льготы не надо учитывать.
Субсидии
Субсидии, кроме субсидий, полученных в рамках возмездного договора, не включаются в общую сумму доходов IT-компании для подсчета доли льготных доходов.
Разъяснение дает Минфин в письме от 09.11.2022 № 03-03-06/1/108933.
Как считать доходы
IT-компании на ОСНО учитывают доходы методом начисления. Но могут применять и кассовый метод, если они имеют на него право.
IT-компании на УСН для подсчета доли доходов применяет кассовый метод.
Разъяснение дает Минфин в письме от 28.10.2022 № 03-15-05/105082.