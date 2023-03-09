Экономические преступления

Предприниматели просят декриминализовать 10 статей Уголовного кодекса

Чтобы снизить административную и уголовную нагрузку на бизнес, РСПП предложил пересмотреть подход правоохранительных органов к экономическим преступлениям.

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Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) отправил Минюст, Генпрокуратуру, МВД, Госдуму и в другие деловые объединения предложения, как снизить давление на бизнес. Об этом сообщают «Известия».

РСПП предложил декриминализовать 10 статей УК РФ. Среди них есть: незаконное предпринимательство (ст. 171), перевод иностранной валюты или валюты РФ на счета нерезидентов по подложным документов (ст. 193.1), нарушение правил выбросов (ч. 1 ст. 251), хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием без причинения значительного ущерба (ч. 1 ст. 159), незаконное использование изобретения, полезной модели (ч. 1 ст. 147).

Предприниматели попросили повысить пороги крупного и особо крупного ущерба в сфере экономических преступлений. Например, за уклонение от уплаты таможенных платежей и пошлин (ч. 1 и 2 ст. 194), нарушение авторских и смежных прав (ст. 146), нарушение изобретательских и патентных прав (ст. 147), преднамеренное неисполнение договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности (ч. 5 ст. 159 УК).

У бизнесменов должно быть право освободиться от уголовного наказания, возместив ущерб. Предпринимателей должны реже заключать под стражу.

Также РСПП предлагает установить планку по статье о злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК). И включить в список предпринимательских статей ст. 238 УК (производство или сбыт товаров, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

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