НДФЛ

✅ НДФЛ по ценным бумагам надо считать с операций у всех брокеров

Если один брокер удержал НДФЛ с дохода по ценным бумагам, а с бумаг у другого брокера – убыток, то уплаченный НДФЛ можно вернуть.

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К такому выводу пришла ФНС в ходе рассмотрения жалобы налогоплательщика (решение от 09.02.2023 № КЧ-3-9/1872@).

Инвестор сдал декларацию 3-НДФЛ, в которой отразил все доходы и расходы по ценным бумагам, полученные через двух брокеров.

В общем получился убыток. Но один брокер удержал НДФЛ, потому что была прибыль.

В итоге инвестор заявил в декларации возврат НДФЛ.

Налоговики возвращать налог отказались. В УФНС решение местных налоговиков поддержали.

Человек пожаловался в ФНС и там встали на его сторону и отменили решение ИФНС.

В ФНС сделали вывод, что при определении налоговой базы по доходам, полученным от операций с ценными бумагами, учитывается положительный финансовый результат по совокупности операций.

При этом если операции с этими активами проводят разные брокеры, то налоговая база определяется с учетом дохода за все операции.

Если по совокупности операций с ценными бумагами результат был отрицательный, то налоговая база за этот период отсутствует.

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НДФЛ

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